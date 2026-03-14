La muerte de un adolescente señalado de participar en el asesinato de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega (de 14 y 17 años) añadió un nuevo giro al caso que conmocionó a Barranquilla, departamento del Atlántico.

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El joven, conocido como alias ‘Fabián’, falleció durante un operativo policial liderado por el Cuerpo de Policía Bolivariano del Estado Zulia (CPBEZ) en Maracaibo (Venezuela), donde se encontraba oculto luego de huir desde Colombia.

De acuerdo con reportes de Noticias Caracol, habitantes de un sector de Maracaibo alertaron a la policía sobre la presencia de una persona cuyas características coincidían con las del menor buscado por las autoridades colombianas.

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Cuando los uniformados intentaron interceptarlo, el adolescente habría intentado escapar e ingresar a una vivienda cercana, situación que derivó en un enfrentamiento armado.

El joven, que había sido capturado en Colombia junto a alias ‘Tata’ o Juan David Taboada, resultó herido durante el procedimiento y fue trasladado a un centro asistencial de la zona. Minutos después, personal médico confirmó su fallecimiento. En el lugar, las autoridades incautaron una pistola y un teléfono celular que ahora forma parte de las evidencias analizadas por los investigadores.

“De la intervención legal donde murió ‘Fabián’ tuvo conocimiento la Fiscalía 45 del Ministerio Público. En el sitio de la confrontación, las autoridades colectaron como evidencia un arma de fuego tipo pistola calibre 380 y un teléfono móvil (…) Se conoció que las autoridades colombianas ofrecían de recompensa 20 millones de pesos para dar con el paradero de los implicados en la muerte de las hermanas Hernández Noriega”, indicó el CPBEZ en un comunicado divulgado por el citado canal.

Fiscalía reveló confesión en caso de hermanas asesinadas en Barranquilla

Durante las audiencias del proceso, el fiscal sexto especializado de Barranquilla, José Gregorio del Villar, expuso parte de la declaración entregada por uno de los implicados en el asesinato de las hermanas en Barranquilla. En su relato, el sospechoso afirmó que decidió matarlas porque las consideraba “faltonas”, al creer que podían delatarlos ante otras personas.

Según lo expuesto por el funcionario judicial, el agresor sacó a una de las menores al patio y comenzó a interrogarla sobre supuestos vínculos con otros jóvenes. Cuando escuchó la explicación de la adolescente, relató que le disparó en la cabeza. Aun así, la víctima continuaba hablando y le pedía que no volviera a disparar, momento en el que el agresor efectuó otro disparo.

“Comienzo a preguntarle que quiénes eran esos pelados a quienes nos iba a poner, y ella dice que eran unos novios que ellas tenían, pero que eso era mentira. Que solo decían eso porque estaban enamorados de ellas. Cuando yo escucho eso, le pego un tiro en la cabeza, pero ella quedó hablando y me decía ‘no me pegues más tiros’ y es cuando le pego el otro en la cabeza”, aseguró el funcionario, sobre lo que dijo uno de los indiciados, según recogió Noticias Caracol.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: