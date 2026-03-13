Los policías de tránsito que atendieron inicialmente el supuesto accidente ocurrido el 12 de diciembre de 2025 en Bogotá revelaron detalles que desde el primer momento despertaron sospechas sobre lo que realmente había pasado. El hecho se registró en la calle 63 con carrera 69, cerca del Jardín Botánico, donde un vehículo Volkswagen Golf apareció estrellado contra un árbol. Dentro del carro murieron una mujer y su hijo de 10 meses.

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Lo que inicialmente fue reportado como un siniestro vial comenzó a generar dudas entre los uniformados que acudieron al lugar. De acuerdo con testimonios conocidos en entrevistas divulgadas por Caracol Noticias, varios elementos en la escena no coincidían con las características de un accidente de tránsito común.

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El intendente José Luis Higuera, coordinador de laboratorios móviles de la Policía de Tránsito, explicó que al revisar el vehículo notaron inconsistencias. Según indicó, los daños ocasionados por el choque no parecían suficientes para explicar la muerte inmediata de dos personas, por lo que se decidió realizar una inspección más detallada.

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Durante la revisión técnica de los cuerpos surgieron nuevas irregularidades. La mujer fue encontrada sin vida frente al volante, mientras que el bebé estaba ubicado en la parte trasera del automóvil. Sin embargo, el examen preliminar permitió establecer que la mujer presentaba una herida con arma cortopunzante en el costado izquierdo, lo que no correspondía con lesiones típicas de un choque.

En el caso del menor, los investigadores observaron señales que indicaban que su muerte podría haber ocurrido horas antes del supuesto accidente, lo que incrementó las sospechas sobre lo ocurrido.

En ese momento, los uniformados fueron informados de que el único sobreviviente había sido trasladado a un centro médico. Se trataba del esposo de la mujer y padre del niño, identificado como Hugo Fernando Silva Soto, quien posteriormente fue entrevistado por las autoridades.

En su declaración, el hombre aseguró que él viajaba como copiloto mientras su pareja conducía el vehículo. Según su versión, estaba dormido cuando ocurrió el choque y tenía al bebé en brazos en ese momento. No obstante, esa explicación comenzó a generar dudas entre los investigadores, especialmente después de que familiares de la mujer afirmaran que ella no sabía conducir.

Las sospechas aumentaron cuando los peritos analizaron el interior del vehículo. El intendente Jeison Novoa, investigador de la Policía de Tránsito, señaló que la posición del asiento del conductor, la inclinación del respaldo y la distancia frente a los pedales no coincidían con la postura de una persona que estuviera manejando al momento del impacto.

Estos hallazgos llevaron a los investigadores a plantear la hipótesis de que la mujer habría sido colocada en el puesto del conductor después de ocurrido el crimen y que el hombre habría manejado el carro hasta el lugar del choque para simular un accidente de tránsito.

Para reconstruir lo ocurrido, las autoridades también revisaron cerca de 50 horas de grabaciones de cámaras de seguridad y recopilaron testimonios que ayudaron a establecer los movimientos previos al hecho.

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Según los investigadores, tanto el material audiovisual como las evidencias recolectadas en el vehículo fueron fundamentales para sustentar la hipótesis de que el choque habría sido utilizado como una maniobra para encubrir el asesinato de la mujer y su hijo.

Con base en estos elementos, las autoridades avanzaron en el proceso judicial contra Hugo Fernando Silva Soto, señalado como el presunto responsable de la muerte de su esposa y su bebé en un caso que pasó de ser considerado un accidente de tránsito a una compleja investigación criminal.

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