Un hecho violento causó alarma entre los habitantes de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, luego de que un hombre fuera asesinado en plena vía pública en el barrio Guacamayas.

El ataque ocurrió hace pocas horas en una de las avenidas del sector. Según versiones conocidas por testigos, la víctima —un hombre de aproximadamente 45 años, cuya identidad aún no ha sido confirmada— caminaba por la zona cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban a pie.

De acuerdo con los relatos preliminares, los agresores lo abordaron y comenzaron a golpearlo violentamente. En medio del ataque, uno de los hombres sacó un cuchillo y le propinó varias heridas.

Tras la agresión, el atacante guardó el arma cortopunzante y, junto a su cómplice, escapó del lugar, dejando a la víctima gravemente herida sobre el pavimento, según la información compartida por ‘Gato Noticias’.

Personas del sector intentaron auxiliar al hombre y fue trasladado al Hospital La Victoria, donde ingresó con lesiones de gravedad. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del crimen y esclarecer los motivos del ataque, mientras se adelantan las labores para establecer plenamente la identidad de la víctima.

El caso ha generado preocupación entre los residentes del sector, quienes piden mayor presencia de las autoridades ante los recientes hechos de violencia registrados en la zona.

