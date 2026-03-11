El caso de Hugo Fernando Silva Soto, el comerciante de carros de 32 años acusado de asesinar a su expareja Karen López y a su bebé de 10 meses, ha dado un vuelco definitivo. Aunque el hombre sostiene que todo fue un infortunio vial cerca del Jardín Botánico de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación destapó un arsenal de pruebas técnicas que sugieren un plan criminal fríamente calculado, donde incluso se habrían usado mensajes de texto para despistar a la familia de las víctimas.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los puntos más dolorosos del expediente revelado por El Tiempo son los últimos chats de Karen. Según el ente acusador, Silva Soto habría llegado a la casa de su suegra la noche del 11 de diciembre con el coche del bebé, pero sin el niño, asegurando que el menor dormía en otro lugar.

Minutos después de que la pareja salió de la casa, la madre de Karen, preocupada, escribió para saber del bebé. “Tranquila, ya vamos para allá”, fue la respuesta que recibió a la medianoche. Sin embargo, Medicina Legal determinó que para esa hora Karen y el bebé ya habrían estado muertos. La Fiscalía sospecha que fue el propio Silva Soto quien escribió esos mensajes desde el celular de su víctima para ganar tiempo y alterar la escena.

La coartada del accidente se desmoronó gracias a la ciencia. Silva Soto afirmó que Karen iba manejando y que una “esquirla” del choque le cortó el cuello. No obstante, la prueba de Luminol (Bluestar) aplicada al Volkswagen Golf de placas MSR-348 reveló que el interior del carro era un matadero:

Lee También

Había rastros de sangre en el piso del copiloto, el apoyabrazos y la barra de cambios.

Se hallaron manchas en el techo, el asiento trasero y hasta en el baúl.

La escena fue limpiada: El fiscal del caso aseguró que el hombre intentó borrar la evidencia antes de que llegaran las autoridades.

“La prueba científica le ganó al señor Silva Soto”, sentenció el fiscal, subrayando que la herida en la arteria carótida de Karen fue hecha con un arma blanca y no por un vidrio del carro.

El dictamen sobre el menor de 10 meses es igual de desgarrador. Las autoridades confirmaron que el niño no murió por el choque contra el árbol, sino por lo que se conoce como agitación violenta de su cuerpo (síndrome del bebé sacudido) antes del supuesto siniestro. Además, se supo que una semana después de los hechos se realizaría una prueba de ADN para confirmar la paternidad de Silva Soto, quien conoció a Karen a través de la aplicación Tinder en 2024.

Hoy, Silva Soto duerme en una celda mientras enfrenta cargos por feminicidio agravado, homicidio agravado y ocultamiento de pruebas. Aunque insiste en su inocencia, los videos de las cámaras de seguridad y la sangre que intentó ocultar bajo los tapetes parecen haber sellado su destino judicial.

¿Tiene una historia de vida que merece ser escuchada? Queremos conocerla. En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/ campanas/k1iYlBVj1unvFuw)

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables