Un fuerte accidente de tránsito sacudió la movilidad en el norte de Bogotá durante la tarde de este martes 24 de febrero. El siniestro, que involucró a un bus de servicio público y dos automóviles particulares, dejó como saldo una persona atrapada y graves retrasos en el flujo vehicular.

El hecho ocurrió específicamente en la Autopista Norte con Calle 187, en sentido Norte – Sur (localidad de Suba). Según el reporte oficial de los Bomberos de Bogotá, el choque fue de tal magnitud que uno de los vehículos particulares, de color rojo, quedó literalmente “espichado” entre los otros automotores.

Las unidades de rescate tuvieron que realizar maniobras de extracción para liberar a una persona que no podía salir por sus propios medios debido a la deformación de la carrocería. Una vez rescatada, fue entregada al personal de la Secretaría de Salud que llegó al punto en una ambulancia para brindar atención médica inmediata.

A esta hora, el paso por la Autopista Norte hacia el sur de la ciudad se encuentra fuertemente restringido. Unidades de Tránsito de Bogotá hacen presencia en el lugar para coordinar el retiro de los vehículos involucrados y habilitar el carril afectado.

Se recomienda a los conductores que transitan por este sector tomar vías alternas como la carrera Séptima, ya que la congestión se extiende por varias cuadras debido al operativo de emergencia que se adelantó tras el siniestro.

