Un cierre total se mantiene en la vía que comunica Bogotá con Villavicencio, luego de un siniestro vial registrado a la altura del kilómetro 8+900, donde un tractocamión se volcó y terminó por fuera de la carretera.
De acuerdo con la información oficial, luego del accidente se presentó un derrame de combustible activo en la vía al Llano, situación que obligó a las autoridades a aplicar un cierre preventivo por motivos de seguridad para conductores y personal de atención de emergencias.
En un pronunciamiento publicado por la concesionaria Coviandina, se indicó que unidades del Cuerpo de Bomberos de Chipaque y equipos operativos continúan con las labores de contingencia para controlar la situación y mitigar los riesgos asociados al combustible derramado.
(2:25 a.m.) *Atención * Autoridades reportan cierre total de vía a la altura del k8+900 por siniestro vial con volcamiento de tractocamión que quedó fuera de vía, pero, presenta derrame de combustible activo. Es por seguridad de todos. Persobal y organismos de socorro atienden. pic.twitter.com/jM5JOkA9Ye
Las autoridades recomendaron a los usuarios de la vía mantenerse atentos a los canales oficiales de información y evitar desplazamientos por el corredor mientras se restablecen las condiciones de seguridad vial. No se confirmó aún el tiempo estimado para la reapertura del tránsito.
Motociclista murió en accidente en Bogotá en la madrugada de este sábado
En otro siniestro que se registró durante la madrugada de este sábado 21 de febrero, pero en Bogotá, un motociclista perdió la vida luego de un fuerte choque contra la infraestructura vial.
De acuerdo con información preliminar difundida por la Secretaría de Movilidad, el conductor de la motocicleta terminó colisionando contra un andén, lo que provocó lesiones de alta gravedad que derivaron en su fallecimiento en el lugar de los hechos.
[02:49 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta siniestro vial con fatalidad en la carrera 11A bis con calle 37 Sur, motociclista colisiona contra un andén.@TransitoBta y criminalística se dirigen a realizar labores de investigación en la zona. pic.twitter.com/WtreReA0gD
Las autoridades indicaron que, por ahora, se mantienen abiertas varias hipótesis sobre lo ocurrido, entre ellas posibles factores como exceso de velocidad o pérdida de control del vehículo, aunque los resultados oficiales dependerán de las investigaciones en curso.