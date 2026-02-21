Un cierre total se mantiene en la vía que comunica Bogotá con Villavicencio, luego de un siniestro vial registrado a la altura del kilómetro 8+900, donde un tractocamión se volcó y terminó por fuera de la carretera.

De acuerdo con la información oficial, luego del accidente se presentó un derrame de combustible activo en la vía al Llano, situación que obligó a las autoridades a aplicar un cierre preventivo por motivos de seguridad para conductores y personal de atención de emergencias.

En un pronunciamiento publicado por la concesionaria Coviandina, se indicó que unidades del Cuerpo de Bomberos de Chipaque y equipos operativos continúan con las labores de contingencia para controlar la situación y mitigar los riesgos asociados al combustible derramado.

(2:25 a.m.) *Atención * Autoridades reportan cierre total de vía a la altura del k8+900 por siniestro vial con volcamiento de tractocamión que quedó fuera de vía, pero, presenta derrame de combustible activo. Es por seguridad de todos. Persobal y organismos de socorro atienden. pic.twitter.com/jM5JOkA9Ye — Coviandina (@CoviandinaSAS) February 21, 2026

Las autoridades recomendaron a los usuarios de la vía mantenerse atentos a los canales oficiales de información y evitar desplazamientos por el corredor mientras se restablecen las condiciones de seguridad vial. No se confirmó aún el tiempo estimado para la reapertura del tránsito.