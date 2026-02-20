La crisis en el sistema de salud colombiano escaló a los estrados judiciales en Antioquia. Un juzgado penal de Medellín dictó una orden de arresto por 48 horas contra Luis Óscar Galves, agente interventor de la Nueva EPS, y Carlos Andrés Vasco, gerente regional de la entidad. La medida responde a un incidente de desacato tras ignorar sistemáticamente las necesidades médicas de doña Blanca Uribe, una adulta mayor cuya vida pende de un hilo en el municipio de Envigado.

Doña Blanca, de 92 años, permanece internada en el Hospital Manuel Uribe Ángel desde hace más de 45 días. Su diagnóstico es crítico: requiere con urgencia el cambio de su marcapasos y una remisión inmediata a un centro asistencial con especialidad en electrofisiología. Pese a la gravedad, la Nueva EPS no ha gestionado el traslado ni el dispositivo necesario, bajo la excusa del centro hospitalario de no contar con el equipo para la intervención. Sigue a PULZO en Discover

Ante la parálisis administrativa, su hija, Mónica Isabel Restrepo, interpuso una tutela el pasado 23 de enero. Sin embargo, ni siquiera el amparo constitucional fue suficiente para que la EPS, hoy bajo el control del Gobierno Nacional, moviera un solo dedo en favor de la paciente.

El proceso avanzó hasta el incidente de desacato debido a la nula respuesta de la entidad. Lo que colmó la paciencia del juzgado fue el desplante de los directivos: tanto Galves como Vasco fueron citados a una declaración juramentada virtual y ninguno de los dos se conectó a la diligencia.

Además de los dos días de arresto, el fallo impone una multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada funcionario. Esta decisión se da en un contexto alarmante para la Nueva EPS, que en apenas dos meses de 2026 ya acumula la escandalosa cifra de 8.332 quejas y reclamos por deficiencias en la atención.

El drama de doña Blanca se suma a la crisis financiera del Hospital Manuel Uribe Ángel, institución que enfrenta una deuda de 140.000 millones de pesos. Irónicamente, la Nueva EPS es su mayor deudora con 51.000 millones pendientes de pago. Esta asfixia económica ha provocado desabastecimiento de insumos básicos, cierre de camas UCI y retrasos en los salarios del personal médico, dejando a los usuarios más vulnerables en un estado de desprotección absoluta.

