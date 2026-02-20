El pasado 17 de diciembre, el nombre de Vivian Polanía volvió a los titulares del país, pero esta vez no por sus polémicas en audiencias virtuales o su contenido en redes sociales. La jueza de control de garantías fue hallada sin vida en su apartamento en Cúcuta, Norte de Santander. El hallazgo fue desgarrador: Polanía estaba arropada en su cama, sin signos de violencia aparente, pero a su lado se encontraba su bebé de apenas un mes y medio de nacido, quien sobrevivió milagrosamente tras pasar más de 12 horas sin alimento y con un cuadro severo de deshidratación

Sigue a PULZO en Discover

La cronología del caso inició el martes 16 de diciembre, cuando su esquema de seguridad la dejó en la portería del edificio. Tras no responder llamadas al día siguiente, los uniformados ingresaron a la vivienda. Aunque inicialmente no se reportaron elementos sospechosos, fuentes cercanas a la investigación revelaron el hallazgo de más de 20 papeletas de cocaína en la habitación, un dato que la Policía mantuvo bajo reserva hasta que los exámenes forenses hablaron por sí solos.

Tras semanas de hermetismo, los resultados del examen toxicológico de Medicina Legal, a los que tuvo acceso El Tiempo, confirmaron que la causa oficial de muerte fue una sobredosis de cocaína. Sin embargo, la investigación sigue abierta, pues se ordenaron análisis adicionales para identificar otras sustancias halladas en el cuerpo de la jueza de 41 años, buscando descartar cualquier tipo de inducción o contaminación externa.

Audios reveladores y líos con su expareja

El caso tomó un tinte aún más oscuro con la aparición de una serie de audios grabados en abril de 2025. En estos, Polanía le reclamaba a su expareja, Anuar Salín —un administrador de empresas y padre del bebé—, por presunta persecución laboral y por haber ingresado drogas a su apartamento.

Lee También

Salín, quien ya tenía una denuncia previa por violencia intrafamiliar interpuesta por la jueza, rompió el silencio en el medio La Opinión. Aseguró que los audios fueron “tergiversados de forma amarillista” y que corresponden a una pelea antigua. Además, denunció que la familia de la jueza le ha prohibido saber dónde reposan sus restos, impidiéndole darle el último adiós.

Vivian Polanía no era una desconocida para la opinión pública. Su carrera estuvo marcada por dos escándalos que la llevaron a ser suspendida por la Comisión de Disciplina Judicial. El primero ocurrió cuando se activó su cámara por error en plena audiencia virtual, dejándola ver en ropa interior y fumando. El segundo fue un polémico video donde realizaba un show de baile erótico durante una celebración de Amor y Amistad dentro del Palacio de Justicia de Cúcuta.

Pese a que ella siempre denunció ser víctima de una “persecución” por su estilo de vida y su presencia en redes sociales, su muerte deja un vacío judicial y un bebé que hoy es el centro de una disputa familiar y legal. La investigación ahora se centra en determinar si el consumo de estupefacientes fue un hecho aislado o producto de la presión psicológica y laboral que la jueza afirmaba sufrir meses antes de su fatídico final.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables