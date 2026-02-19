El primer mandatario aprovechó la aglomeración en el centro de Bogotá, convocada en defensa del salario mínimo vital (que mantuvo en el 23 %), para alardear del que sería el nuevo pasaporte de los colombianos.

Como si fuera un as bajo la manga, Petro sacó el pasaporte de su bolsillo y después alzó la mano para enseñarlo a sus seguidores como señal de triunfo luego de tantas polémicas.

Este es el momento en el que el presidente muestra el documento:

ESTE ES EL NUEVO PASAPORTE PARA COLOMBIA “Los derechos y las conquistas del pueblo las hace respetar el pueblo mismo (…) decian que no ibamos a poder hacerlo. Este es el nuevo pasaporte para Colombia, este es el cuarto mejor pasaporte del mundo, paso ya por todas las… pic.twitter.com/sSyzbmqpYF — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) February 20, 2026

Gustavo Petro anuncia nuevo pasaporte de Colombia

Gustavo Petro se refirió a sus detractores y dijo: “Decían que no íbamos a poder hacerlo… Este es el nuevo pasaporte para Colombia”.

Se quedó solamente en lo superficial, y por eso pareció excusarse: “No les voy a explicar todo”, dijo. Por eso pasó solo a la descripción del documento.

“Es hermoso. Tiene mariposas amarillas […] guitarras y tiples, cocos, pescadores, tiene el pueblo de Colombia aquí en sus dibujos, en sus páginas”, describió.

Dijo que se trata del cuarto mejor pasaporte del mundo. Aseguró, eso sí, que pasaporte pasó por las entidades calificadoras internacionales. “Ya pasó los exámenes, que eran demorados”.

Agregó que el documento se hará en Colombia completamente, ya que las máquinas que se utilizan para su fabricación están ya en el país.

El presidente aprovechó para atacar a Thomas Greg & Sons y señalar a la empresa que ha estado encargada de la producción de documentos como pasaportes y cédulas. Petro aseguró que el hecho de que una empresa privada tenga los datos de los colombianos facilitaría intentos de fraude en escenarios electorales.

“Con este pasaporte les mostraremos a los de los puestos de gardia de países extranjeros que no agachamos la mirada y no tenemos nada que ocultar. Lo que llevamos es sabiduría intensa para su propia sociedad. Porque de aquí, de ser colombianos y colombianas […] nos sentimos profundamente orgullosos”, remató.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.