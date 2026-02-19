El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el decreto del aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 se mantendrá igual, es decir, que dicha alza seguirá en un 23 %. La decisión se da en medio de las protestas que convocó Gustavo Petro este 19 de febrero y en la que participaron varios miembros del Gobierno, centrales sindicales y simpatizantes del Pacto Histórico.

