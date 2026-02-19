Un grupo de manifestantes avanza en la tarde de este jueves 19 de febrero por la carrera 7 con calle 67, en el norte de Bogotá, en medio de la jornada de movilizaciones convocada tras la suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario mínimo.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las autoridades, varias rutas duales y servicios del SITP y de Transmilenio están aplicando desvíos por cuenta de la marcha, lo que ya empieza a afectar la movilidad en ese corredor vial.

(Vea también: Advierten a 38 millones de colombianos: podría darse delicada situación con sus ahorros)

Lee También

#BOGOTÁ | A esta hora, se desplaza un grupo de manifestantes por la carrera 7 con calle 67. Autoridades reportan que rutas duales y de TransMiZonal de @TransMilenio están realizando desvíos por esta marcha. https://t.co/rKSXbfVjsQ pic.twitter.com/JceJlLSm6K — Caracol Radio (@CaracolRadio) February 19, 2026

Bloqueos en la calle 26, a la altura de la Universidad Nacional, este jueves 19 de febrero

Por este sector de la ciudad, estudiantes de la Nacional avanzan por la calle 26 con carrera 33, en sentido occidente – oriente. Se espera que este grupo de manifestantes avance hacia la carrera séptima, en donde se encontrarán con los demás grupos para llegar a la Plaza de Bolívar.

Cabe resaltar que las protestas se dan luego de que el presidente Gustavo Petro defendiera el incremento del 23,7 % al salario mínimo y llamara a la ciudadanía a salir a las calles en respaldo a la medida, suspendida temporalmente por el Consejo de Estado. El mandatario ha insistido en que el llamado “salario mínimo vital” tiene sustento técnico, económico y constitucional, y busca proteger el poder adquisitivo frente a la inflación.

“Todos los datos indican que no es cierto lo que venían pregonando los opositores”, afirmó el jefe de Estado en su más reciente consejo de ministros, al rechazar que el aumento vaya a provocar una ola de alzas en precios y desempleo.

Lee También

En Bogotá, la principal concentración está prevista en la Plaza de Bolívar desde las 4:00 p. m. No obstante, desde las 11:00 a. m. se programó una movilización que partió desde la Universidad Pedagógica Nacional, en la calle 72 con carrera 11, con destino al centro de la capital.

* Pulzo.com se escribe con Z