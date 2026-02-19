Un volcamiento de camión en la Autopista Sur de Bogotá, a la altura de la carrera 74G en la localidad de Ciudad Bolívar, provocó una significativa afectación vial en el sur de Bogotá durante la mañana de este jueves. El incidente fue reportado por las autoridades a las 4:40 a.m., cuando el vehículo pesado se volcó en sentido occidente-oriente, bloqueando el corredor principal. Según actualizaciones de Bogotá Tránsito, no se registraron heridos en el suceso, pero sí un impacto inmediato en la movilidad de la zona, coincidiendo con el inicio del pico de la mañana.

Sigue a PULZO en Discover

Las autoridades respondieron de inmediato con la presencia de la Policía de Tránsito y los Bomberos de Bogotá, quienes coordinaron las labores de atención junto al grupo guía del Sector Movilidad. A las 5:41 a.m., se inició el trasbordo de la carga del camión para facilitar su remoción, mientras se mantenía la restricción vial. Posteriormente, a las 6:39 a.m., se implementó un cierre preventivo total de la vía para permitir las maniobras de levantamiento, aunque se habilitó un paso controlado por un solo carril en ese momento.

(Vea también: Grave accidente en la calle 13 (Bogotá) dejó muerto: ciclista quedó en medio de dos camiones)

El cierre temporal del corredor Autosur, específicamente cerca del Terminal del Sur, obligó a desvíos por la Avenida Bosa, lo que provocó congestión intensa en rutas alternas. Videos compartidos por Bogotá Tránsito muestran vehículos, buses y motos acumulándose, afectando el ingreso a la ciudad desde el sur. Esta medida se extendió hasta pasadas las 7:00 a.m., complicando el desplazamiento de miles de conductores y usuarios del transporte público en hora pico.

Lee También

A las 7:06 a.m., una grúa ya llevaba a cabo las maniobras de levantamiento del camión, con el cierre vial aún vigente. Las autoridades recomiendan a los conductores planificar rutas alternativas y conducir con precaución, mientras se espera la normalización del tráfico.

[07:06 a.m.] #AEstaHora | @BomberosBogota, @TransitoBta y el grupo guía del @SectorMovilidad, continúan con la atención de la novedad por volcamiento registrada en la Autosur. ⚠️ Recurso de grúa ya realiza maniobras de levantamiento del vehículo. Se mantiene el cierre vial. https://t.co/RfPjOfYlo8 pic.twitter.com/dklL2eYUmF — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 19, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z