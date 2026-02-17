Un insólito accidente ocurrido en la calle Décima con carrera Segunda, en pleno centro histórico de Bogotá, sacudió a los habitantes de Bogotá este 17 de febrero. Cerca del medio día, un camión de basura perdió el control y se estrelló contra una casa tradicional de La Candelaria, a la cual dejó destruida en un costado y recientemente se conoció el video del momento exacto del aparatoso siniestro.

La escena fue inusual y llamativa para los transeúntes de la zona, pues el vehículo de carga terminó incrustado prácticamente en su totalidad del inmueble que afectó, mientras organismos de socorro atendían la emergencia.

#Noticia🔴| Camión terminó incrustado en una vivienda del barrio La Candelaria, en pleno centro histórico de Bogotá. El aparatoso accidente se registró este martes cuando un vehículo perteneciente a una empresa recolectora de residuos perdió el control y se estrelló contra el… pic.twitter.com/e6gAsovhBd — Canal TRO (@CanalTRO) February 17, 2026

Así fue el accidente de camión de basura en La Candelaria, Bogotá: video

Las imágenes de una cámara de seguridad del sector mostraron cuando los vehículos transitaban con normalidad en la zona. Sin embargo, uno de estos aceleró su marcha porque el camión recolector venía a toda velocidad. Inmediatamente, varios peatones se movieron rápido para no ser alcanzados y terminar siendo víctimas fatales.

Finalmente, el vehículo se estrelló de frente contra la casa blanca con verde, que tiene un reconocimiento turístico y gastronómico de la Alcaldía de Bogotá. Además de ser una casa antigua del histórico sector de la ciudad, allí funciona un restaurante de comida mexicana llamado Enchiladas La Candelaria.

Este es el momento del accidente de un camión recolector de basura que se metió en una casa en La Candelaria, centro de Bogotá, en la calle 10 con carrera 2, al parecer tras quedarse sin frenos. pic.twitter.com/mxeMngM47x — Ricardo Ospina (@ricarospina) February 17, 2026

Además del inmueble, el camión alcanzó a chocar la parte trasera de un carro rojo que se movilizaba por la zona y que también sufrió daños considerables. El lugar fue acordonado y también hubo presencia de policías y ambulancias para atender el suceso.

Aunque afortunadamente no se registraron lesionados, la preocupación principal se enfocó en los considerables daños materiales del negocio gastronómico, que incluyen afectaciones de un inmueble que tiene décadas de antigüedad.

