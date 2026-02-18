La investigación por la muerte de Cristian Esneider Martín Martín, el brillante estudiante de 16 años de la Universidad El Bosque, entró en una etapa crucial. En las últimas horas, se revelaron imágenes del desolador paraje en zona rural de Gachancipá donde organismos de socorro y la Policía judicial realizaron el levantamiento del cuerpo.

Sigue a PULZO en Discover

En las fotografías, difundidas por Noticias Caracol, se observa el complejo despliegue en medio de la maleza. El cuerpo del menor fue retirado en una camilla y envuelto en sábanas blancas, tras una extenuante jornada de búsqueda que terminó de la peor manera en la madrugada del 17 de febrero.

Estas son las fotos:

Lee También

Noticias Caracol

Según reveló El Tiempo, el hallazgo del menor se dio en circunstancias perturbadoras: el cuerpo fue encontrado suspendido de la rama de un árbol. Este detalle ha encendido las alarmas de la Fiscalía General de la Nación, que ya abrió una noticia criminal para determinar si se trató de una decisión propia o si hubo participación de terceros en el lugar.

Pese a este hallazgo técnico, la madre del joven, Janeth Martín, mantiene su firme postura en el espacio ‘Bajo Sospecha’ de Pulzo.com. “A mi hijo me lo mataron, le tenían envidia”, sentenció, descartando cualquier teoría que apunte a una muerte voluntaria, basándose en la alegría y los planes a futuro que tenía el joven becado de “Jóvenes a la E”.

Mientras Medicina Legal realiza la inspección técnica al cadáver, unidades de la Sijín adelantan un barrido minucioso que incluye:

Cámaras de seguridad: Verificación del recorrido desde que Cristian salió de su casa a las 4:40 a. m. el 16 de febrero.

Ruta Digital: Análisis de la señal de su celular, que fue la que guio a la familia hasta el cerro en Gachancipá.

Testimonios: Entrevistas con su novia, amigos y compañeros de la facultad de Matemáticas y Ciencias de Datos.

La institución educativa emitió un sentido comunicado lamentando la partida de uno de sus alumnos más destacados. Cristian era beneficiario de una beca de excelencia, y su muerte ha dejado un vacío inmenso entre sus docentes y compañeros.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables