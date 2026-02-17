Desde La Guajira, Gustavo Petro se pronunció sobre la muerte del menor Kevin Arley, un niño de siete años que padecía hemofilia, y aseguró que es falso que el Gobierno tenga responsabilidad en el caso, en medio de la controversia nacional por presuntas fallas en la entrega de medicamentos.

(Vea también: Minsalud dio indolente explicación sobre caso de Kevin, niño que murió esperando medicamentos)

Petro leyó fragmento del expediente médico del menor y aseguró que quienes señalan al Ejecutivo de un supuesto homicidio están diciendo mentiras.

Al tiempo que insistió en que se deben establecer con claridad las causas de lo ocurrido. Sus declaraciones surgieron tras cuestionamientos de sectores políticos y de la familia, quienes relacionan la tragedia con problemas en el sistema de salud.

“No mentimos anoche. No estamos tapando algo con otra cosa. No hacemos lo que hacen aquí con los miles de niños que han muerto por falta de agua potable. Aún hay que investigar más; si se establece una responsabilidad, es ajena a la familia, sobre todo en el traslado de Santander hacia Huila, y entonces la pausa que no recibe la última dosis que tenía que recibir”.

Presidente Petro aseguró que madre de Kevin Acosta rechazó procedimiento médico

El mandatario entregó detalles sobre la atención que recibió Kevin Arley Acosta luego del accidente que sufrió, y afirmó que los médicos plantearon una intervención quirúrgica debido al deterioro de su estado de salud. Según explicó, los exámenes practicados evidenciaron fracturas y hematomas que requerían manejo especializado.

“Le toman una tomografía que muestra fracturas y hematomas. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención; tampoco puedo decir si fue lo acertado o no”, detalló el presidente.

El presidente Gustavo Petro reveló que la madre del menor Kevin Acosta rechazó un procedimiento quirúrgico y aclaró que avanzan las investigaciones del caso sobre la atención médica brindada.https://t.co/FLIRKGCroh pic.twitter.com/mvfoainiKb — La FM (@lafm) February 18, 2026

Las declaraciones del jefe de Estado se conocieron en medio de la controversia nacional por las circunstancias que rodearon la muerte del menor, mientras la familia insiste en que la situación también estuvo marcada por dificultades en el acceso a los medicamentos necesarios para su condición médica.

