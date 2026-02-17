Lo que comenzó como una rutina académica terminó en una tragedia que hoy enluta a la comunidad universitaria de la Universidad El Bosque. Cristian Martín, un joven de apenas 16 años, salió de su casa a las 4:40 de la mañana con un beso de despedida y la promesa de volver para cenar. Sin embargo, su rastro se perdió hasta que la tecnología dio la ubicación más inesperada: una zona boscosa en Gachancipá, Cundinamarca.

Janeth Martín, madre del joven, revivió con dolor los últimos momentos que compartió con su hijo antes de que el celular de Cristian se convirtiera en la única pista de su paradero.

La angustia creció cuando el joven dejó de contestar. Aunque el teléfono timbraba, el silencio de Cristian presagiaba lo peor. Fue gracias al rastreo del correo electrónico en su portátil y al GPS que la familia descubrió que el estudiante, inexplicablemente, estaba a 50 minutos de Bogotá, en una montaña de Gachancipá.

Cerca de la 1:15 de la mañana, tras horas de ascenso por terrenos difíciles y boscosos, familiares y uniformados de la Policía encontraron el cuerpo de Cristian. El joven, que cursaba primer semestre de Ciencias y Matemáticas, yacía sin signos vitales en un área desolada.

#OjoDeLaNoche | Un joven de 16 años, estudiante de la Universidad El Bosque, fue hallado muerto en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca. ¿Qué se sabe? Le contamos. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/T8bZnkeVRT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 17, 2026

La muerte de Cristian ha causado estupefacción: era un estudiante ejemplar que había ganado una beca gracias a uno de los mejores puntajes del ICFES en su colegio. Sus amigos y su novia coinciden en que era una persona tranquila, sin problemas ni amenazas.

En medio del llanto, Janeth Martín envió un mensaje contundente a quienes estarían detrás de la muerte de su hijo, dejando claro que no descansará hasta que haya justicia.

“Quiero llegar hasta las últimas consecuencias al que le hizo esto a mi hijo, que pague. Me mató mi corazón en vida, me mató mi vida”, expresó la madre, cuyo testimonio ha conmovido al país.

Las investigaciones están en curso para determinar si se trató de un rapto, un ataque o una situación distinta, mientras la familia exige que el caso no quede en la impunidad.

