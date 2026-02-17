El misterio que rodea la muerte de Cristian Martín, el estudiante de 16 años de la Universidad El Bosque, ha dado un giro inesperado y estremecedor. Mientras las autoridades intentan reconstruir sus últimas horas, su madre, Janeth Martín, lanzó una fuerte hipótesis que sugiere que el verdugo de su hijo no sería un desconocido.

Sigue a PULZO en Discover

En una sentida entrevista con el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, la mujer reveló que el cuerpo de Cristian fue hallado con todas sus pertenencias, lo que descarta de plano la teoría de un atraco callejero en la zona boscosa de Gachancipá.

El presagio de una madre: “No me siento bien”

Janeth relató que su instinto le avisó que algo andaba mal mucho antes de que se confirmara la tragedia. Aunque Cristian solía ser cumplido, esa tarde el silencio del celular fue la primera señal de alarma.

“El que le acabó la vida puede ser muy cercano”

Lo más impactante del relato de Janeth fue su sospecha sobre quién pudo haber llevado a Cristian hasta esa zona montañosa. Para ella, la falta de robo indica que su hijo fue llevado allí bajo engaños o por alguien en quien confiaba.

“La fe que yo doy es que el que le acabó la vida a mi hijo puede ser muy cercano o muy lejano. A mi hijo no lo robaron, porque él tenía todas las pertenencias“, afirmó con contundencia, sugiriendo que el círculo social o conocido del joven estudiante podría estar bajo la lupa.

Un vacío que ensordece

Cristian, quien era un ejemplo de superación tras ganarse una beca por su excelencia académica, dejó un vacío inmenso en su hogar. Su madre recordó que el joven se despidió con un habitual “nos vemos en la noche”, sin imaginar que esa sería la última vez que cruzarían palabra.

Las autoridades de Cundinamarca ahora centran su investigación en los dispositivos electrónicos del joven y en sus últimas conversaciones para determinar quién fue la persona que lo citó o lo trasladó hasta Gachancipá, un lugar totalmente ajeno a su ruta universitaria habitual.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.