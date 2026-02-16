La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa, provocó conmoción y cuestionamientos sobre la atención del sistema de salud en Colombia, luego de que su madre denunciara posibles negligencias médicas y dificultades posteriores para recuperar el cuerpo del menor.

De acuerdo con el testimonio de Katherine Pico, madre del niño, el menor requería un medicamento esencial para controlar su enfermedad, pero durante varias semanas no lo recibió de manera oportuna por parte de la EPS a la que estaba afiliado. La situación se agravó cuando el niño sufrió una caída mientras montaba bicicleta, lo que obligó a trasladarlo a un centro asistencial.

Según la denuncia, pese a la urgencia de la situación, el menor habría permanecido más de 24 horas sin recibir el tratamiento necesario debido a trámites administrativos relacionados con autorizaciones médicas. La madre también aseguró que su hijo fue remitido a diferentes instituciones de salud mientras su estado empeoraba, lo que calificó como un posible “paseo de la muerte”.

Con el paso de los días, finalmente se consiguió el traslado del niño a un centro médico en Bogotá, cuando su condición ya era crítica. Aunque existía la esperanza de una recuperación, el menor falleció días después del ingreso.

Tras la muerte, la familia enfrentó nuevas dificultades. La madre denunció que el proceso para obtener el cuerpo y trasladarlo a Santander se prolongó más de lo esperado, debido a inconvenientes administrativos en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Según relató, tuvo que insistir mediante llamadas y videos para que le entregaran el cadáver de su hijo y poder realizar las exequias.

¿Qué dijo el ministro de Salud sobre el caso de Kevin Arley, quien sufría de hemofilia?

Guillermo Alfonso Jaramillo se pronunció sobre el caso durante una sesión del consejo de ministros de este lunes 16 de febrero, en el que debió la atención de la crisis de medicamentos hacia las restricciones que debía tener el menor.

“El caso de Kevín ,desafortunado, la información que tenemos es que “El niño tuvo este accidente en bicicleta. Y es entendible que los niños que sufren hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento”, indicó Jaramillo.

Sin embargo, el funcionario del gobierno Petro, en su intervención en el encuentro, también habló de una investigación para determinar si existió negligencia en la atención del niño.

“Lamentable lo que pasó con Kevin. Habrá que hacer una investigación muy detenida, presidente. Y si la responsabilidad recae en las personas que no habrían atendido oportunamente este caso, por supuesto, lo investigaremos a fondo “, agregó.

