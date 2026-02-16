Gustavo Petro se pronunció sobre la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años que falleció tras complicaciones médicas y cuyo caso ha estado rodeado de denuncias por una posible negligencia en la atención en salud.

Sus declaraciones se produjeron en medio del debate nacional sobre el funcionamiento del sistema sanitario y las responsabilidades en la prevención de riesgos para pacientes con enfermedades crónicas.

Durante su intervención, el mandatario señaló que la familia también forma parte de las labores de prevención frente a situaciones que puedan poner en peligro la vida de menores con condiciones médicas complejas. En ese contexto, mencionó que un niño con hemofilia enfrenta mayores riesgos ante actividades que puedan provocar golpes o traumas, como montar bicicleta.

“Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, expresó el jefe de Estado.

El presidente también planteó que el papel del sistema de salud incluye orientar adecuadamente a las familias sobre los cuidados necesarios en enfermedades de alto riesgo, especialmente en contextos donde existen brechas educativas y sociales que pueden dificultar el acceso a información médica clara.

Las declaraciones del presidente provocaron diversas reacciones en la opinión pública, entre ellas críticas de sectores que consideran que el énfasis no debe recaer en la familia sino en las posibles fallas institucionales denunciadas en el caso. Entretanto, el fallecimiento del menor continúa generando interrogantes sobre la atención recibida y sobre las responsabilidades de los actores del sistema de salud en Colombia.