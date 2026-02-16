author
David Sánchez
Redactor nocturno     Feb 16, 2026 - 10:10 pm

Gustavo Petro se pronunció sobre la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años que falleció tras complicaciones médicas y cuyo caso ha estado rodeado de denuncias por una posible negligencia en la atención en salud.

Sus declaraciones se produjeron en medio del debate nacional sobre el funcionamiento del sistema sanitario y las responsabilidades en la prevención de riesgos para pacientes con enfermedades crónicas.

Durante su intervención, el mandatario señaló que la familia también forma parte de las labores de prevención frente a situaciones que puedan poner en peligro la vida de menores con condiciones médicas complejas. En ese contexto, mencionó que un niño con hemofilia enfrenta mayores riesgos ante actividades que puedan provocar golpes o traumas, como montar bicicleta.

“Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, expresó el jefe de Estado.

El presidente también planteó que el papel del sistema de salud incluye orientar adecuadamente a las familias sobre los cuidados necesarios en enfermedades de alto riesgo, especialmente en contextos donde existen brechas educativas y sociales que pueden dificultar el acceso a información médica clara.

Las declaraciones del presidente provocaron diversas reacciones en la opinión pública, entre ellas críticas de sectores que consideran que el énfasis no debe recaer en la familia sino en las posibles fallas institucionales denunciadas en el caso. Entretanto, el fallecimiento del menor continúa generando interrogantes sobre la atención recibida y sobre las responsabilidades de los actores del sistema de salud en Colombia.

¿Qué pasó con Kevin Arley Acosta?

Kevin Arley Acosta Pico era un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre y que requiere tratamiento oportuno para evitar complicaciones graves. Según el relato de su familia, el menor habría presentado dificultades para acceder de manera continua al medicamento especializado que necesitaba, debido a demoras en la autorización y entrega por parte de su EPS.

La situación se agravó luego de que el niño sufriera una caída mientras montaba bicicleta, lo que le provocó un trauma craneoencefálico. A partir de ese momento, comenzó un recorrido por diferentes instituciones de salud, en medio de trámites administrativos y remisiones médicas, mientras su estado empeoraba progresivamente. Su madre denunció que el menor permaneció varias horas sin recibir el tratamiento requerido, lo que habría influido en el deterioro de su condición.

 

Posteriormente, el niño fue trasladado a un centro médico en Bogotá, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos y a la expectativa de recuperación, falleció días después como consecuencia de las complicaciones derivadas de su enfermedad y del trauma sufrido.

El caso desató indignación y debate nacional, especialmente por las denuncias de posibles fallas en la atención, las demoras en la entrega de medicamentos y los procesos administrativos dentro del sistema de salud. Además, Katherine Pico, madre del menor, señaló dificultades posteriores para la entrega del cuerpo, lo que incrementó la polémica alrededor de lo ocurrido.

