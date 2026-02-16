El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio a conocer que comenzó oficialmente la recolección de firmas para impulsar la convocatoria de una asamblea nacional constituyente en Colombia.

El proceso dio su primer paso formal con la firma del funcionario, de Luz María Munera Medina, superintendente de Salud ad hoc y también la Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, quienes respaldaron la iniciativa y dejaron constancia de su apoyo a la convocatoria en el listado.

Con esta firma se activa el mecanismo ciudadano que busca reunir el número de apoyos necesarios para que la propuesta avance en el trámite correspondiente del que en varias ocasiones ha hablado el presidente Gustavo Petro. Ahora, los promotores deberán recoger las rúbricas exigidas por la ley para que la iniciativa pueda seguir su curso.

Ya el ministro de Trabajo lo había anticipado con el inicio de recolección de firmas desde la ciudad de Popayá, en el departamento del Cauca, donde un grupo de ciudadanos inscribieron oficialmente la iniciativa en la Registraduría Nacional.

“Ante el bloqueo institucional, #ConstituyenteYa. En Popayán arranca la firmatón nacional por la Asamblea Nacional Constituyente: por la Reforma Pensional, el salario vital y contra los frenos de la Corte, el CNE y el Consejo de Estado. ¡El pueblo habla, el pueblo manda!”, escribió Sanguino en su cuenta de X.

La iniciativa ya había recibido luz verde el pasado 31 de enero, cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil avaló al comité promotor tras verificar que cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley.

Desde ese momento, el grupo cuenta con un plazo de tres meses —hasta el 30 de abril— para recoger al menos 2.050.000 firmas en todo el país. Esa cifra corresponde al 5 % del censo electoral y es el mínimo necesario para que la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente pueda avanzar formalmente.

