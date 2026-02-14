El asesinato del prominente empresario Gustavo Aponte, en plena luz del día en uno de los barrios más exclusivos de Bogotá, ha generado fuerte conmoción en la capital del país. Aponte, acontenido el pasado 11 de febrero del 2026, no solo era reconocido por su trayectoria en el mundo de los negocios con incursiones en la industria del arroz, los plásticos y la ganadería, sino también por su rol activo dentro de la sociedad y su notable devoción a la Virgen de Fátima.

Sigue a PULZO en Discover

Según fuentes de la Sijín, en declaraciones para la prestigiosa revista Semana, la meticulosa y fría ejecución del crimen tiene la huella de las tristemente célebres oficinas de sicarios. La totalidad del evento fue captada por cámaras de seguridad del sector, donde se puede observar al asesino, camuflado bajo un traje y corbata, disparando a quemarropa contra Aponte y su escolta, para luego huir en una motocicleta conducida por un cómplice.

El trágico evento ha incrementado la discusión sobre la gestión de la seguridad tanto de los ciudadanos como de los industriales y empresarios en Bogotá. En este sentido, Felipe Arias, amigo cercano de Aponte, declaró para sus redes que el empresario había sido víctima de amenazas de extorsión previas a su asesinato.

Lee También

“Todos los actores del Estado debemos unirnos; estos hechos rompen la confianza de la ciudad y dirigiremos todas las capacidades para capturarlos”, afirmó en rueda de prensa el alcalde Carlos Fernando Galán, quien mostró su consternación frente a la ejecución tan “milimétrica” del crimen.

Este lamentable acto recuerda a los bogotanos el asesinato de otro empresario del sector arrocero, Hernán Franco, cometido en el mismo sitio y de manera similar hace algún tiempo. En aquella ocasión, el sicario material fue capturado y condenado, pero los autores intelectuales siguen en libertad, demostrando la dificultad para desmantelar estas redes criminales.

Lee También

En la actualidad, la Sijín y la Policía Metropolitana se encuentran en la tarea de recolectar evidencias y testimonios para identificar a los perpetradores tanto materiales como intelectuales de este repudiable hecho.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.