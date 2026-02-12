Un video dejó en evidencia cómo fueron los instantes después del tétrico sicariato que acabó con la vida del empresario Gustavo Aponte y su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón. Las víctimas fueron atacadas al frente de la sede del Bodytech de la calle 85 con carrera Séptima, en Bogotá, y uno de los asesinos vestía en traje formal para pasar desapercibido.

Las imágenes, que han rondado en redes sociales, evidenciaron la gravedad del atentado. El video mostró cuando a una de las víctimas la trasladaron en el platón de una camioneta blanca por la 85 hacia el occidente para llegar a la Clínica del Country, en la calle 84 con carrera 16.

En la grabación se ve al vehículo siendo escoltado por unas patrullas de la Policía, que pusieron las sirenas para llegar lo más pronto posible al centro médico. Junto con el afectado en el platón iban tres hombres, posiblemente empleados del Bodytech, que hacían todos sus esfuerzos para reanimar a la víctima.

¿Qué está pasando, Colombia?

Ver una camioneta pasar con personas recién atacadas en un sicariato, intentando salvarles la vida mientras las trasladan de urgencia a una clínica, es una imagen devastadora. Es el reflejo de un país que no está bien. Nos estamos acostumbrando a la… pic.twitter.com/AYeOF1S4GS — Steph Bates Prensa (@StephBatesPress) February 12, 2026

Finalmente, la camioneta giró por la carrera 16a para llegar al Country, donde la víctima alcanzó a ser atendida por médicos. Desafortunadamente, no resistió y falleció en la clínica producto de la gravedad de sus heridas de bala.

Por el momento, las autoridades están tratando de ubicar al autor material del doble homicidio. De acuerdo con comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho, los sicarios ya conocían cómo era la rutina del empresario ultimado, por lo que ya sabían cómo efectuar el ataque.

A su vez, el comandante señaló en Blu Radio que la vestimenta de uno de los pistoleros será importante para identificarlo, dado lo poco usual de cometer un crimen con traje y corbata. No obstante, Cristancho recalcó en la emisora que no pudieron ver de inmediato las cámaras de seguridad del sector, ya que no contaban con órdenes judiciales.

De Aponte se sabe que era dueño de Arroz Sonora, una popular marca de alimentos, y también tenía otros negocios. En medio del duelo, su familia aún no entiende por qué le quitaron la vida a su ser querido, ya que aseguraron que nunca se les manifestaron posibles amenazas de muerte.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.