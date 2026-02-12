El 11 de febrero del 2026 la capital colombiana quedó en ‘shock’ tras un doble homicidio perpetrado en el prestigioso barrio La Cabrera, que forma parte de la localidad de Chapinero en Bogotá. Las víctimas de este terrible suceso fueron Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, un comerciante conocido por la marca Arroz Sonora, y su guardaespaldas privado, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, quien en su momento sirvió a la policía antes de retirarse en el 2021, según informó El Tiempo.

Esta tragedia se produce a tan solo seis meses del asesinato del precandidato a la presidencia y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Los hechos en cuestión han avivado el debate sobre la seguridad en Bogotá, una ciudad que ha venido siendo golpeada por la violencia.

Los reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá, bajo la dirección del general Giovanni Cristancho, indican que los sicarios habrían llegado con 15 minutos de antelación a la zona de los hechos. “El ataque fue un acto sicarial meticulosamente planeado”, dijo el comandante de la Policía en rueda de prensa.

María Claudia Tarazona, la exesposa de Miguel Uribe Turbay, se dirigió públicamente con un mensaje lleno de tristeza y solidaridad hacia la familia de Aponte, quien era muy cercano al senador asesinado. “Un día como hoy, hace 6 meses, Miguel murió a causa de la violencia… Qué dolor, qué angustia, qué tristeza nuestro país”, lamentó Tarazona. “Abrazo con el más sincero amor y compasión a toda su familia. Dios, ayúdanos, por favor”.

Por su parte, María Carolina Hoyos Turbay, la hermana del fallecido senador, también respondió con palabras de pesar frente a los últimos sucesos de violencia. “Mi familia y yo sentimos un dolor profundo”, manifestó la señora Hoyos Turbay. Mientras tanto, continúan las investigaciones y trabajos coordinados entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación para recopilar pruebas y hallar a los responsables de estos homicidios tan atroces.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.