Con el dolor aún latente luego más de siete meses de ausencia, Cecilia Osorio, madre de la periodista Laura Camila Blanco Osorio, alzó su voz para exigir que su expareja, Óscar Santiago Gómez Leal, responda por la muerte de su hija.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Cama desorganizada”: extraños detalles en muerte de periodista que cayó de edificio en Bogotá)

El caso, que conmocionó al país por tratarse de un presunto feminicidio, dio un nuevo giro este martes 10 de febrero cuando se aplazó la audiencia de acusación contra el principal sospechoso.

Osorio habló con CityTV y envió un mensaje claro y contundente: la familia no descansará hasta que se haga justicia.

Lee También

“Nosotros esperamos que se le dé sentencia a esta persona; concretamente es lo que nosotros queremos, que esa persona pague, que pague por el daño que le hizo a mi hija, por haber apagado su vida y por el daño que nos ha hecho a nosotros como familia”, declaró la mujer en el mencionado medio.

Acá, lo mencionado por la madre de la joven fallecida:

Sus palabras se dieron luego de que se informara que la audiencia de acusación contra el hombre fue suspendida. Además, la defensa del procesado solicitó la nulidad del procedimiento, lo que causó preocupación en la familia de la víctima, que teme que el caso se dilate.

Pese al dolor que arrastran desde hace más de seis meses, Cecilia Osorio aseguró que mantienen la esperanza en el sistema judicial.

“Yo como mamá y nosotros como familia, sabemos que nada nos devolverá a nuestra hija, que el dolor de esos seis meses de su ausencia no se va a borrar con nada”, expresó. Sin embargo, también señaló que se sienten agradecidos con la justicia “porque, de alguna manera, sentimos que fuimos escuchados”.

¿Qué pasó con Laura Camila Blanco?

La joven perdió la vida en la madrugada del 27 de junio de 2025 en un conjunto residencial ubicado en la localidad de Barrios Unidos, al occidente de Bogotá. Según la versión inicial entregada por Óscar Santiago Gómez Leal a las autoridades, la joven se habría lanzado voluntariamente al vacío tras una discusión con él, quien era su novio.

En el apartamento también se encontraban un grupo de amigos que esperaban en la sala mientras la pareja discutía a solas en una de las habitaciones. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación desestimó esa hipótesis tras recopilar pruebas y hacer la autopsia. Medicina Legal determinó que el cuerpo de la joven presentaba signos claros de violencia previa a la caída, incluyendo evidencias de asfixia.

De acuerdo con el escrito de acusación, Gómez Leal habría asfixiado a Laura Camila mientras ella se encontraba en inferioridad defensiva y, consciente de su actuar, la lanzó por la ventana del noveno piso.

“Cuando la víctima, estando en inferioridad defensiva al encontrarse agonizando por la asfixia ocasionada por el señor Gómez Leal, este consciente de su actuar la lanza por la ventana de la habitación desde el piso nueve de la torre, acabando así con la vida de la señora Laura Camila Blanco Osorio”, señala el documento de la Fiscalía presentado en su momento.

Las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) revelaron además que la víctima había sido sometida durante varios meses a un ciclo de violencia verbal, física y de género por parte de su pareja. Laura Camila se había mudado recientemente a vivir sola en ese apartamento, buscando quizá independencia, pero los hechos terminaron en tragedia.

Estos elementos permitieron que, el 21 de agosto de 2025, un juez impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Gómez Leal, quien permanece privado de la libertad desde entonces.

Según información de CityTV, la audiencia se reprogramó para el próximo 26 de febrero, fecha en la que se espera que continúe el juicio contra el presunto responsable.

* Pulzo.com se escribe con Z