La Fiscalía General de la Nación entregó un relato estremecedor sobre la forma en que fue asesinada la joven periodista Laura Camila Blanco Osorio, en hechos que hoy son investigados como feminicidio.

De acuerdo con la imputación, Óscar Santiago Gómez Leal, expareja de la víctima, habría cometido el crimen en un apartamento desde donde arrojó a la comunicadora al vacío.

Qué pasó con Laura Camila Blanco

Según el ente acusador, el hombre primero atacó a Blanco con maniobras de asfixia por sofocación y estrangulamiento, dejándola en estado agónico. Posteriormente, “procedió, con voluntad y conocimiento de cometer un feminicidio, a arrojarla por una ventana ubicada en el noveno piso”, lo que provocó que la víctima cayera hasta el primer nivel del edificio y muriera de inmediato.

Laura Camila Blanco habría sido víctima de violencia en su relación

La investigación también estableció que hacía aproximadamente dos años existía una relación de noviazgo entre la periodista y Gómez Leal, la cual estuvo caracterizada por episodios de violencia constante. La Fiscalía documentó maltrato psicológico, verbal y físico, ejercido en múltiples ocasiones contra la joven.

Con base en las pruebas recolectadas, la Fiscalía imputó a Óscar Santiago Gómez Leal el delito de feminicidio agravado, y avanza en el proceso judicial que busca esclarecer plenamente los móviles y circunstancias del asesinato.

