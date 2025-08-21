En un avance significativo en lav investigación por la muerte de la periodista Laura Camila Blanco, de 26 años, las autoridades capturaron en las últimas horas a su novio, Óscar Santiago Gómez Leal, acusado de feminicidio agravado.

La detención, ejecutada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Bogotá, marca un hito en un caso que ha conmocionado al país. El abogado de la familia, Oswaldo Medina, destacó la labor de la Fiscalía, que ha actuado con celeridad y precisión, respaldada por la reciente entrega de la necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal, la cual fortalece las pruebas contra el imputado.

Esta declaración subraya la solidez de las evidencias recopiladas, que incluyen testimonios, análisis forenses y hallazgos técnicos que señalan a Gómez Leal como presunto responsable de la muerte de la joven comunicadora.

Gómez Leal deberá responder ante un juez de control de garantías, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

¿Qué pasó con Laura Blanco? Una tragedia en el Salitre

Laura Camila Blanco, una periodista prometedora, perdió la vida el pasado 27 de julio, luego de caer desde el noveno piso del conjunto residencial Salitre Living, en el barrio El Salitre, Bogotá.

Inicialmente, las autoridades manejaron la hipótesis de un posible suicidio, pero las inconsistencias en la escena y las declaraciones de la familia llevaron a la Fiscalía a reorientar la investigación hacia un caso de violencia de género.

Según relatos, la noche del incidente, Blanco había organizado una cena con amigos, incluido su novio, en el apartamento que compartían. Tras consumir bebidas alcohólicas, la pareja sostuvo una discusión a puerta cerrada, tras la cual ocurrió la tragedia.

La joven fue trasladada de urgencia a un centro médico, pero llegó sin signos vitales. La madre de Laura, Cecilia Osorio, expresó desde el principio su incredulidad ante la versión del suicidio, asegurando que su hija fue “arrojada al vacío”.

Testimonios de vecinos, quienes reportaron haber escuchado una discusión acalorada y sollozos, respaldaron las sospechas de la familia. La necropsia, recientemente entregada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, habría revelado indicios de posibles golpes previos a la caída, lo que reforzaría la hipótesis de un acto violento y no de un probable suicidio.

