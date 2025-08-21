En las últimas horas se conoció un video que registró el momento exacto de un violento hurto de un vehículo particular en el barrio La Felicidad, localidad de Fontibón, ocurrido en la madrugada de este jueves 21 de agosto.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran cómo un grupo de delincuentes se bajó de un carro blanco y rodeó a un hombre que conducía un automóvil rojo. En cuestión de segundos, uno de los asaltantes lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a descender.

La grabación evidencia la brutalidad con la que actuaron los ladrones: luego de apuntarle al conductor, lo bajaron a la fuerza y lo hicieron tenderse en el piso. En medio del forcejeo, se alcanzó a escuchar lo que sería una detonación, lo que provocó aún más pánico en la escena.

Mientras la víctima permanecía indefensa en el suelo, los delincuentes aprovecharon para huir en ambos carros: el vehículo blanco en el que llegaron y el automóvil rojo que acababan de robar.

Acá, el video de lo ocurrido:

🚨 Un robo quedó registrado en video la madrugada del 21 de agosto en el barrio La Felicidad, #Bogotá. Sobre la 1:00 a. m., varios delincuentes llegaron en un carro blanco, interceptaron a la víctima y, bajo amenaza con un arma, le arrebataron su vehículo antes de escapar. pic.twitter.com/EvEjh5sgzb — Pulzo (@pulzo) August 21, 2025

El conductor, atemorizado y sin posibilidad de reacción, quedó tirado sobre la vía mientras los delincuentes escapaban.

El video rápidamente se viralizó y provocó indignación entre los internautas, quienes denunciaron la creciente inseguridad en la capital y pidieron a las autoridades mayor presencia policial en barrios residenciales como La Felicidad.

La Policía Metropolitana de Bogotá aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso ni sobre el paradero de los responsables, pero se espera que el video se convierta en pieza clave de la investigación.

Este hecho se suma a la lista de atracos a mano armada que han sido reportados en distintos puntos de la ciudad en lo corrido del año, y que mantienen en alerta a los ciudadanos que sienten cada vez más temor de ser víctimas de la delincuencia.

