En un giro inesperado dentro de la investigación por la muerte de la joven periodista Laura Camila Blanco, las autoridades confirmaron este jueves 21 de agosto la captura de su novio, Óscar Santiago Gómez Leal, señalado como presunto responsable del crimen.

Según informó Blu Radio, el hombre deberá responder por el delito de feminicidio agravado, luego de que se encontraran pruebas que lo vincularían directamente con los hechos.

La detención fue ejecutada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes pusieron al joven a disposición de un juez de control de garantías. Durante las próximas horas, se espera la legalización de captura, la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento mientras continúan las investigaciones.

¿Quién es Óscar Santiago Gómez Leal, novio de la periodista Laura Blanco?

De acuerdo con su perfil profesional, Óscar Santiago Gómez Leal es un especialista en marketing digital con experiencia en la gestión de proyectos de alta complejidad.

En su cuenta de LinkedIn se describe como un Project Manager Leader, encargado de liderar estrategias de Inbound y Outbound Marketing, así como de ejecutar tácticas de cross-selling para impulsar el crecimiento de marcas reconocidas.

En el mismo espacio también señala que es líder gerente de proyectos en estrategia 360° en ‘marketing’ digital, con un enfoque en medios entrantes y pagos, además de desempeñarse como mentor en aceleración de crecimiento empresarial.

Fotos de Óscar Santiago Gómez Leal,

Su formación académica incluye estudios en diversas instituciones:

Fundación de Educación Superior San José –cursó Ingeniería de Sistemas (2023-2025).

Corporación Universitaria Iberoamericana – Ingeniería de Software (2021-2023).

Universidad Tecnológica de Bolívar – Tecnólogo en desarrollo de software (2017-2020).



Este perfil profesional contrasta con las graves acusaciones que hoy pesan en su contra, las cuales han causado conmoción en la opinión pública.

¿Qué pasó con la periodista Laura Blanco?

Según las versiones recopiladas por las autoridades, la noche de los hechos Laura Camila Blanco había organizado una cena de celebración para su pareja, en la que participaron amigos cercanos. La reunión inició en un restaurante y luego continuó en el apartamento donde ambos convivían.

Ya en la vivienda, los asistentes comenzaron a consumir bebidas alcohólicas en medio de un ambiente festivo. Sin embargo, en determinado momento se generó una discusión entre Blanco y Gómez Leal, lo que llevó a que ambos se encerraran en la habitación para aclarar la situación en privado.

Minutos después, los presentes escucharon ruidos y, de manera repentina, Laura Camila cayó al vacío desde el apartamento. El impacto contra el suelo le ocasionó lesiones fatales que provocaron su muerte inmediata, pese a que fue trasladada a un centro médico donde llegó sin signos vitales.

La investigación de Laura Blanco en curso

El caso, que en principio fue tratado como una muerte accidental, dio un giro radical luego de que los testimonios de los invitados y las pruebas recolectadas por la Fiscalía señalaran inconsistencias en la versión inicial de los hechos. Esto motivó la captura de Gómez Leal como presunto responsable del feminicidio.

La Fiscalía General de la Nación aseguró que continuará recaudando elementos materiales probatorios, entrevistas y análisis forenses que permitan esclarecer con precisión qué ocurrió esa noche y si existieron antecedentes de violencia en la relación.

El fallecimiento de Laura Camila Blanco no solo representa una tragedia personal para su familia y allegados, sino que también se suma a la lista de casos de feminicidio que estremecen a Colombia.

Colectivos de mujeres y organizaciones sociales han pedido justicia y han manifestado que este caso debe ser un llamado de atención para fortalecer las medidas de prevención, protección y sanción frente a la violencia contra las mujeres.

Mientras tanto, la memoria de Laura Camila Blanco permanece como símbolo de una lucha que aún continúa: la de garantizar la vida y la seguridad de todas las mujeres en el país.

