El pasado 24 de mayo, la vida de una familia en Southbridge, Massachusetts, cambió de manera trágica cuando Arya LeBeau, una niña de 12 años, murió después de caer desde la ventana de un tercer piso, en medio de una pijamada con amigas.

De acuerdo con El Tiempo, la menor fue descrita por sus allegados como una pequeña soñadora y gentil, con el anhelo de ser famosa algún día. Según relató la madre de Arya, había dejado a su hija en la casa de una amiga con la confianza de que los padres supervisarían el encuentro. Sin embargo, en la madrugada recibió una llamada en la que fue informada de que su hija estaba gravemente herida luego de la caída.

De acuerdo con información entregada por el Departamento de Policía de Southbridge (Estados Unidos), la menor fue trasladada de inmediato a un hospital, pero debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto murió horas después. La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Worcester asumió la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Las primeras versiones indican que la pijamada se habría desarrollado a escondidas, pues al momento del accidente no había adultos responsables en el apartamento. Esta situación ha despertado preocupación entre la familia de la joven fallecida y las autoridades, por la falta de supervisión en el lugar en el momento de los hechos.

Una de las hipótesis reveladas por las autoridades apunta a que la caída se produjo después de una discusión entre las niñas por un trozo de pizza. Según el testimonio de otra menor, Arya habría recibido una patada que la impulsó hacia atrás hasta chocar contra una pared, donde se encontraba una ventana abierta, lo que derivó en la fatal caída.

Los familiares contaron que, aunque esta versión es una de las más comentadas, todavía no hay conclusiones oficiales. Las autoridades continúan recopilando testimonios y comparando relatos para esclarecer si se trató de un accidente o de un acto intencional.

De acuerdo con la investigación, que sigue en curso, las autoridades no han confirmado ninguna de las hipótesis planteadas. La familia, entre tanto, exige respuestas y mantiene viva la memoria de Arya, recordándola como una niña alegre y llena de sueños truncados por una noche entre amigas que terminó en tragedia.

