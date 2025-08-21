Este miércoles 20 de agosto del 2025 falleció en Puente Nacional, Santander, la madre de Carlos Ramón González, quien es requerido por la Fiscalía por el escándalo de la UNGRD. La triste noticia fue confirmada por Luz Dana Leal, esposa de González.

Se trata de Rosalba Merchán de González, madre de quien está siendo investigado por un escándalo de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD).

González es una figura que no ha estado ausente de la mirada pública y los titulares de los medios, principalmente por su ligación con un grave caso de corrupción. Sus implicaciones fraudulentas con la UNGRD fueron de interés nacional y por esta razón la justicia colombiana le requería en su momento.

Además de su vinculación con casos de corrupción, González ha estado en la mira por un polémico hecho sucedido recientemente: su residencia en Nicaragua. Según los informes, el país centroamericano le otorgó asilo político a González, algo que causa una intensa controversia diplomática entre Colombia y Nicaragua.

Noticia en desarrollo…

