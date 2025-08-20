El Gobierno de Daniel Ortega se negó a entregar a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) e investigado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El presidente Gustavo Petro había solicitado formalmente su extradición el pasado 17 de agosto, mediante un documento diplomático enviado desde la Embajada de Colombia en Managua al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Incluso, el propio mandatario divulgó el trámite en sus redes sociales.

Qué pasó con Carlos Ramón González

No obstante, este miércoles Semana reveló que la petición fue rechazada. González seguirá bajo asilo político en territorio nicaragüense y no responderá ante la justicia colombiana, pese a las investigaciones en su contra.

La decisión significa un revés para el Gobierno Petro, que buscaba traer de regreso a una de las figuras clave en el entramado de corrupción que sacudió a la UNGRD.

