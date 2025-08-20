Se trataba de un conversatorio sobre la defensa del orden constitucional y del Estado social, organizado por la Corte Constitucional en el Teatro Colón de Bogotá.

(Lea también: “No quiero volverme drogadicto”: Gustavo Petro se sinceró sobre si quiere reelegirse)

El evento, liderado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, buscaba promover un diálogo sobre la institucionalidad en un contexto de crecientes tensiones entre el Ejecutivo y las altas cortes.

La ausencia del mandatario, atribuida a problemas de salud no detallados, reaviva las especulaciones sobre su estado físico y su relación con el poder judicial, especialmente con Ibáñez, a quien Petro ha señalado por el retraso en la revisión de la reforma pensional.

Lee También

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, confirmó que el presidente Petro tiene “problemas de salud”, razón por la que no asistió al encuentro en defensa del orden constitucional en el centro de Bogotá. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/dZz8VDBin9 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 20, 2025

Hasta el martes 19 de agosto, Petro estaba confirmado como uno de los principales oradores del encuentro, que reunió a magistrados, líderes políticos y académicos. Sin embargo, horas antes del evento, la Corte Constitucional anunció que el presidente no asistiría.

“Formal y respetuosamente nos dijo que no podía asistir”, indicó Ibáñez Najar en diálogo con Semana. El magistrado expresó comprensión, pero no ocultó su decepción: “Sé que tiene problemas de salud, según nos lo comentó. Este es un evento de cordialidad, respeto, concordia y esperanza. Lastimosamente, no viene, pero estamos prestos a tejer lazos de amistad, unidad y de esperanza”.

La cancelación de Petro no es un hecho aislado. En los últimos meses, el presidente ha suspendido varios compromisos de su agenda pública citando razones de salud, sin que la Casa de Nariño haya ofrecido detalles sobre su condición.

Lee También

¿Qué pasa con la salud de Gustavo Petro?

Son más de 80 las veces que el presidente ha dejado plantados a empresarios, líderes sociales, militares, congresistas, magistrados, alcaldes, entre otros; y nadie sabe a ciencia cierta a qué se debe, detalla El Colombiano.

A lo largo de su mandato se han dado escasas explicaciones sobre sus ausencias. Desde Palacio se llegó a informar que se debían a dolores de estómago, en otro par de ocasiones dijeron que eran virus gripales y también le diagnosticaron una bronquitis aguda.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.