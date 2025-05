Barranquilla fue el escenario del primer cabildo abierto convocado por el presidente Gustavo Petro, un evento que marcó el inicio de una estrategia para conectar directamente con la ciudadanía y buscar apoyo para sus reformas sociales, particularmente la laboral y la de salud.

Este encuentro se produce en un contexto político tenso, tras el reciente hundimiento en la plenaria del Senado de la consulta popular con la que el Gobierno pretendía respaldar su reforma laboral. Sin embargo, Petro no se da por vencido: el Ejecutivo ya radicó nuevamente el proyecto en el Congreso y promete llevar estos cabildos a diferentes regiones del país.

Durante el cabildo, el presidente fue enfático al negar cualquier intención de buscar la reelección, un tema que ha provocado especulaciones y críticas desde diversos sectores políticos.

“No estoy pidiendo que voten por tal o cual personaje. No estoy pidiendo que voten por Petro. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino. Eso no es para mí”, afirmó Petro, buscando disipar los cuestionamientos sobre un supuesto interés en perpetuarse en el poder.