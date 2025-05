Miles de personas llegaron a la Plaza de Bolívar para escuchar el discurso del presidente Gustavo Petro en el marco del Día Internacional del Trabajo. El jefe de Estado resaltó varios temas de coyuntura, enfatizando principalmente en la consulta popular, uno de los contextos mediáticos más hablados de las últimas semanas.

(Vea también: Buena noticia para bolsillo de los colombianos no convenció a Petro, quien lanzó crítica)

En medio de arengas, el presidente Gustavo Petro les recordó a sus seguidores que el 7 de agosto de 2026 dejaría la Casa de Nariño, teniendo en cuenta que en dicha fecha tendrá que asumir el presidente que elijan los colombianos en los próximos comicios.

A lo anterior, muchos de los presentes respondieron con lamentos. Gustavo Petro guardó silencio, se recompuso y entre risas lanzó un comentario que, según él, era una broma, pero que se convierte en una anotación de la que ya se ha hablado con anterioridad.

El mandatario señaló que, si el Senado de la República no seguía los mandatos del pueblo, él se iba a amarrar con sogas al sillón para ver qué pasaba, “me sacrifico”, dijo entre risas el presidente.

“Pasado el 7 de agosto del año entrante, yo me iré, pero si el Senado de la República no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas hojas a ver qué pasa. No, no, mentira, mentira. Eso es lo que va a salir mañana”, aseguró el presidente Gustavo Petro en su… pic.twitter.com/aEDLbP8Tow

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 1, 2025