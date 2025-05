El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a captar la atención pública este martes 6 de mayo al responder, durante un evento con estudiantes del Sena en la Casa de Nariño, a los persistentes rumores que lo vinculan con supuestas fiestas y excesos junto al ministro del Interior, Armando Benedetti.

En medio de risas, Petro no solo negó haber asistido a celebraciones con Benedetti, sino que sorprendió a los presentes con una confesión inesperada: “Dicen que Benedetti me chantajea porque yo voy a fiestas con él, pero nunca en la vida he ido a una fiesta con Benedetti. Y voy a confesar la verdad: les tengo miedo a las amigas que invita”.

Añadió, entre risas, que esto incluso le ha causado “problemas” en su vida personal con las mujeres, dejando atónitos a los asistentes y desatando nuevas suposiciones sobre el estado de su relación con Verónica Alcocer.

Gustavo Petro, señalado de consumir drogas

Estas declaraciones se producen en un contexto de fuertes señalamientos contra el mandatario, que han ido en aumento en los últimos meses. El exministro Álvaro Leyva y hasta figuras públicas como el comediante Alejandro Riaño, en su personaje de Juanpis González, han alimentado rumores sobre la vida privada de Petro.

Uno de los más recurrentes es que Benedetti, quien ha ocupado diversos cargos en el gobierno pese a su historial de escándalos, tendría al presidente “chantajeado” con supuestos secretos oscuros.

El excanciller Leyva incluso señalo que Petro tiene problemas con las drogas. En una carta pública, afirmó: “Usted está enfermo, señor presidente”. Además, aseveró que la desaparición del mandatario durante un viaje oficial a París no fue un hecho aislado, sino “una reiteración de su conducta, evidencia de una adicción y de la gravedad de su condición”.

Leyva encendió las alarmas sobre el estado de salud del presidente. Según el excanciller, Petro sufre de una “enfermedad” que afecta su capacidad para gobernar y enfatiza en supuestas “conductas erráticas y censurables estados y comportamientos”, “extravíos y conductas insólitas” y una “dependencia de sustancias”.

Ciudadanas, ciudadanos:

Por otra parte, en una entrevista con Juanpis González, Riaño llegó a preguntarle al presidente si “le apetecían drogas”, dejando en el aire la idea de que Petro participaba en encuentros de este tipo.

Petro ha negado estas acusaciones. En varias ocasiones, ha afirmado que no consume alcohol ni sustancias psicoactivas, argumentando razones de salud.

Durante la entrevista con Riaño, insistió: “Soy revolucionario, no me dejo esclavizar”. Además, ha negado cualquier tipo de chantaje por parte de Benedetti, con quien asegura no haber compartido nunca un espacio de fiesta.

