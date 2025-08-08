Alias ‘Miller’, identificado como Aníbal Garavito Hernández, era cabecilla de la estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a las disidencias de las Farc en el Guaviare.

Fue abatido durante una operación militar conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en Puerto Cachicamo, zona rural de San José del Guaviare.

Su muerte ocurre poco después del asesinato de siete soldados, hecho que impulsó una ofensiva del Gobierno contra los grupos armados ilegales en la región.

Las autoridades señalaron que esta acción forma parte de una estrategia para desarticular el mando de las disidencias que operan en el suroriente del país, debilitando así su capacidad operativa.

