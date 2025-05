En su diálogo con la periodista María Jimena Duzán, para el podcast ‘A fondo’, Cárdenas Santamaría aseguró que las recientes acciones del presidente de la República están enfocadas en sembrar la cuota inicial para su prolongación en el poder. Para el economista, Gustavo Petro no busca dejar un sucesor, sino una especie de guardián de la Casa de Nariño.

(Vea también: Anuncian demandas contra Petro por aparentes “amenazas” en discurso de la Plaza de Bolívar)

Según el exministro, Gustavo Petro aprovecharía ese lapso para, desde la calle, impulsar esa supuesta reforma constitucional. En palabras de Cárdenas, se estaría cocinando una “asamblea constituyente”, que es “lo que él quiere”.

Lee También

Mauricio Cárdenas Santamaría apalancó su hipótesis citando el discurso que dio Gustavo Petro el primero de mayo del año 2024. El exministro recordó el llamado que hizo el primer mandatario para convocar a una asamblea nacional constituyente. Eso sí, “no encontró cómo”, recalcó.

(Vea también: Gustavo Bolívar habría renunciado a puesto en Gobierno y enfilaría candidatura presidencial)

El tiempo ha pasado. Y con un escenario tan caldeado, tan sonado y tan cargado de simbolismos (de guerra) como el que recreó Gustavo Petro el pasado primero de mayo en la Plaza de Bolívar, Cárdenas Santamaría expuso que en un segundo gobierno, “con más influencia sobre la Corte Constitucional” y una eventual bancada más grande en el Congreso de la República, se podría fraguar una asamblea nacional constituyente.

De hecho, en sus redes sociales, Cárdenas Santamaría ha recalcado su idea, manifestando que Petro solo es “un populista” y que no le interesa nada más que “venderse como el salvador”. Esto con el fin de convertirse en un líder eterno.

— Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) May 2, 2025

El discurso del presidente @petrogustavo ayer lo muestra en toda su esencia: un líder que divide, que genera odio. Un populista al que no le interesa nada distinto a venderse como el salvador y buscar la manera para ser el… pic.twitter.com/J0eHyHH1xP

El exministro, que también suena para lanzarse como candidato (eso no hay que dejarlo de lado), señala que Petro busca su constituyente “no para hacer lo que dijo hace un año, que era para poder cumplir con la Constitución del 91″.

“¡No! Él lo que quiere es cambiar la Constitución, porque él se ve como alguien que no es un presidente ordinario; no es un presidente de cuatro años. Es alguien que va a transformar, a dividir la historia de Colombia. No lo logró hacer en un periodo presidencial, pues obviamente va a aspirar a poder hacerlo más adelante”, agregó.