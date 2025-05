Luego de ver la entrevista en la que ‘Juanpis’ González le preguntó hasta por su orientación sexual, en la emisora dieron su opinión e hicieron un análisis de lo que habría detrás de esta conversación. Uno de los hechos que más quiso resaltar Héctor Riveros, uno de los panelistas, fue la presencia de Armando Benedetti en el recinto en el que sucedió esta entrevista, aunque nunca apareció en cara.

“Al presidente le sale bien esta entrevista porque chulea las preguntas y no las contesta. Ya salimos de que se las preguntaran. Cuando alguien le vuelvan a preguntar, va a decir que ya habló del tema. Veo la mano de Benedetti. Claramente el que se inventó la entrevista fue Benedetti”, aseguró.

“Veo la mano de Benedetti porque él dio la entrevista a Cambio y eso le salió bien. Este es el segundo tiempo: matemos la culebra exponiendolo en público”, expresó Néstor Morales, quien estuvo de acuerdo con Riveros en el tema del ministro del Interior.

Pero el análisis que más llamó la atención fue el de María Consuelo Araújo, exministra de Agricultura y excanciller en los dos periodos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ella aseguró:

“Cuando hace el balance del momento en el que sale la entrevista, que está hablando el presidente, pues la entrevista no es que dé mucha risa. No le sale bien para nada. De lo que se trata la mayoría de las respuestas es de todos esos valores: de hablar mal de las mujeres, darles un estereotio de género; cuando habla de la Gran Colombia, lo que hace es aceptar que tiene relaciones con más de una persona. Y adicionalmente está lleno de sofismas, falacias, apelar a su análisis de la literatura y evadir la situación de lo que está pasando en Colombia. Y a mí, sinceramente, no me da risa. Lo que me da es un dolor profundo que el presidente no hable de los líderes asesinados. Cuando le plantean el tema del plan pistola, de lo que pasa con nuestro militares y policías, asesinados a quemarropa y de la ‘paz total’ como fracaso, ni siquiera hace una mención seria, sino que se va a hablar de los Aurelianos. A mí sí me parece que no da ni cinco de risa, sino que de lo que habla es de los mecanismos que usa para embobar a la gente con chistes ridículos y completamente superficiales y banales. Que en el fondo eso es lo que se devela ahí”, expresó.

Totalmente de acuerdo con lo que dice esta panelista de Blu. Para quienes siguen aplaudiendo la entrevista de Petro con el mamertazo de Juanpis, escuchen esto con atención.

Eso fue preparado, para lavarle la cara a ese hijupeuta. Se dejó preguntar de todo, pero no respondio NADA pic.twitter.com/97CzSzM5VN — Adriana Martinez (@AdrianaVeterin) May 2, 2025



Pero el único que ‘llevó del bulto’ (para seguir hablando en términos coloquiales) no fue el expresidente. También ‘Juanpis’, o lo que sería igual, Alejandro Riaño.

Fue Néstor Morales el que aseveró: “Pregúntese por qué el presidente Petro le da una entrevista a un comediante y no a un periodista. Porque el comediante pregunta en tomadura de pelo y las preguntas son en el mismo tono. Si el presidente diera esa entrevista y admitiera a una persona diferente, tiene que admitir unas contrapreguntas y tiene que responder. Esa es la razón por la que se da el lujo de no responder, aunque entrelíneas se puede entender lo que piensa de temas como Nicolás, que dice que se dejó llevar por el poder; Verónica, que dice que está en Europa; en los temas que le gustan. Así que leído con cuidado, se entiende”.

Para la mesa de Blu Radio, el presidente (o Benedetti) accedieron a darle esta entrevista al personaje de humor porque no tendría el mismo rigor de otros profesionales de la comunicación, desconociendo el análisis político que hay detrás de este personaje que durante más de 7 años ha logrado hablar de muchos temas políticos con otro tono, incluso, más cercanos a las audiencias jóvenes.

Y sí bien es cierto que el presidente se salió en la mayoría de respuestas ‘por la tangente’ y con sus respuestas evadió varias de las preguntas de ‘Juanpis’, este insistió en varias oportunidades. De hecho, es el presidente el culpable de no responder concretamente a los cuestionamientos que se le hacen, pues desde que llegó a la Casa de Nariño ha empezado a usar respuestas evasivas a los temas, a hablar de hechos históricos que no llegan a ningún punto y a cambiar la perspectiva de las cosas. Lo mismo que le criticó a otros exmandatarios en el pasado.

