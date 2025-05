El presidente Gustavo Petro recibió a ‘Juanpis González’, el famoso personaje satírico interpretado por Alejandro Riaño. La entrevista tuvo varios temas sobre la mesa, aunque hubo un tenso momento que involucró a Armando Benedetti, el actual ministro del Interior.

En una de las dinámicas surgieron varias preguntas de medios de comunicación, entre las que se cuestionó al mandatario sobre Benedetti y los supuestos secretos que el jefe de la cartera del Interior le guarda. Cabe resaltar que el funcionario es uno de los integrantes del gabinete que en más polémicas ha estado involucrado recientemente.

Ante lo anterior, el mismo presidente le preguntó a Benedetti sobre los secretos que le guardaba. En ese momento, una de las cámaras de producción enfocó al ministro, quien se mostró serio e incómodo con la situación, y a pesar de que siempre se ha mostrado expresivo, no emitió ningún gesto.

— ‘Juanpis González’: “¿Cuál es el secreto que le tiene a Benedetti?”.

— Gustavo Petro: “Benedetti, ¿cuál es el secreto?”.

— GP: “¿Qué secreto me tiene, hermano?”.

— ‘JG’: “Dice que ninguno, ahí está”.

— GP: “¿Cuáles fueron mis novias antes?, porque yo sí sé cuáles fueron las novias de él”.

‘JG’: “A esos son los secretos… nos hundimos, nos hundimos todos”.

Cabe resaltar que la frase “nos hundimos” de ‘Juanpis González’, hace referencia los audios filtrados entre Armando Benedetti (actual ministro del Interior) y Laura Sarabia (actual ministra de Relaciones Exteriores). Dicho material se hizo público en junio de 2023.

Cabe resaltar que, en uno de los fragmentos, Benedetti le dice a Sarabia que no se iba a dejar “mamar gallo” y que en dado caso todos se iban “presos”. En esas filtraciones se habló sobre cargos en el Gobierno Nacional y el futuro del actual ministro del Interior.

“No es mamando gallo, no es una amenaza porque tú me conoces, yo no me voy a dejar mamar gallo Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará, nunca nos hundimos, todos nos acabamos, todos nos vamos presos, acabamos con todo el hiju&$#”, dijo Benedetti en dichos audios.