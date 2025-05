En la noche de este jueves primero de mayo, muchos colombianos se vieron sorprendidos por la emisión de la entrevista de ‘Juanpis González’ al presidente Gustavo Petro. Previo a la transmisión, en las redes del personaje satírico se publicó un llamativo video que resaltaba los momentos más polémicos de la charla.

En los fragmentos emitidos, al presidente Gustavo Petro se le preguntó sobre su visita a Panamá, vecino país en el que se le vio al jefe de Estado involucrado en una supuesta infidelidad.

El polémico personaje cuestionó al presidente sobre la actualidad de los líderes sociales en el país, cuya realidad es compleja por diversos hechos de violencia en su contra. Además, le preguntó por la presencia de Hollman Morris y Armando Benedetti dentro del Gobierno Nacional, las cuales han sido señaladas reiteradamente.

“Hollman Morris, director de RTVC, ¿eso no es un golpe a todos esos grupos feministas que lo apoyaron a usted en campaña? […] No me está respondiendo, Benedetti también, Benedetti está acá, también estaba acusado de violencia”, cuestionó ‘Juanpis González’.