Westcol es uno de los ‘influencers’ más conocidos en Colombia y en toda Latinoamérica. Actualmente, Luis Fernando Villa, su nombre real, cuenta con más de 800.000 seguidores en TikTok, cerca de 2 millones en Kick (su plataforma principal), y cerca de 415.000 en X, que lo posicionan como uno de los referentes en las redes sociales.

A pesar de su éxito, la historia de Westcol ha sido dura, pues creció en un ambiente difícil y alejado de su padre. Según el propio ‘streamer’, tiene pocos recuerdos de él y en varias ocasiones ha contado que su papá estuvo preso.

En la entrevista que dio con ‘Juanpis González’, Westcol contó que su papá era narcotraficante y estuvo en la cárcel. Sin embargo, tiene pocos recuerdos de él y su relación juntos.

Entrevista de Westcol con ‘Juanpis’

Westcol contó que él no creció en el ambiente pesado en el que se manejaba su papá porque aún era muy pequeño. “Cuando yo estaba tomando conciencia, él ya estaba en la cárcel, entonces no me tocó ver eso”, explicó.

Ante esto, ‘Juanpis’ le preguntó por la anécdota más difícil que vivió a sus 7 años y Westcol se destapó. “Es justo una anécdota con mi papá, que mi mamá me regaló un perro, un ‘golden retriver’. En una de esas mi papá estaba apostando y yo estaba con él y apostó mi perro cuando perdió todo”.

No obstante, Villa remarcó que la situación no dañó la relación con su papá en ese momento, pues no entendía bien lo que había pasado. “Ahí yo sigo pensando que mi papá es el mejor y no lo tomo a mal. Le preguntó que por qué hizo eso y él trata de explicarme y uno siendo un ‘cachorro’ [un niño] uno no entiende”.

No es la primera vez que Westcol habla de su papá. En una de sus transmisiones en vivo contó el desprendimiento sentimental que tiene hacia él por haber abandonado a su mamá.

“Una cosa es uno arreglar con una persona y estar bien con esa persona, pero yo creo que es muy entendible uno no querer estar con el papá. Yo no guardo rencor con él porque yo ni me acuerdo si tengo o no tengo papá, yo vivo mi vida sin papá, en mi mente yo nunca tuve un papá”.

Incluso, en esa ocasión, contó que, luego de que su padre los abandonara, no tenía ni que comer. “Nosotros sin luz, sin agua y muchas veces aguantando hambre, desplazados por la guerrilla, ¿dónde estaba él? Nunca estuvo. Entonces a son de qué yo la voy a buscar”, dijo.

¿Cuántos hijos tiene Westcol?

El año pasado, Westcol protagonizó una fuerte polémica, luego de que la ‘Barbie colombiana’ asegurara que él tiene una hija. Según la también ‘influencer’, la mamá de la niña tiene una clausula de 500 millones de pesos para no hablar al respecto.

Westcol salió a aclarar la situación y a desmentir completamente la información de la ‘Barbie colombiana’. “Yo veo desde mi casa a una mujer diciendo que yo tengo un hijo, que no respondo por él, que soy un mal padre. Yo veo y digo: ‘¿Hasta dónde puede llegar una mujer?’. Está difamando y acusando. Obviamente, todo eso es por interacción. Hay algo bueno de todo esto y es que a mí nunca me van a encontrar nada malo”, aseguró en un video.

