‘Westcol’ no termina de salir de una para meterse a la otra. Luego de la supuesta infidelidad que cometió con Aida Victoria Merlano, el paisa estuvo en la boca de ‘Epa Colombia’ y Yina Calderón, quienes están transmitiendo cada semana a través de una plataforma, además de la también creadora de contenido, ‘la Barbie Colombiana’.

Aseguraron que ‘Westcol’ tenía un secreto muy oculto y pequeño, literalmente. Dijeron que se trataba de una niña que tenía aproximadamente de un año y medio, que había tenido con una ‘webcamer’ de la misma ciudad.

“Vive en la ciudad de Medellín. La pelada tiene una cláusula de 500 millones de pesos si llega hablar, es una ‘webcam’ de Medellín, lo cual no está mal y aparece en Instagram como, se los voy a votar, se los voy a votar, para que hablen con ellos y vean que no es mie… Aparece como @melodigamer”, afirmó Yina Calderón.

‘Westcol’ aclaró si los rumores de su supuesta hija son ciertos

La cuenta anteriormente nombrada fue cerrada, pero antes de eso, la mujer pidió respeto y privacidad para ella y su hija. Sin embargo, no desmintió que fuera cierta la noticia. ‘Westcol’ aprovechó para subir un video y aclarar la situación:

“Yo veo desde mi casa a una mujer diciendo que yo tengo un hijo, que no respondo por él, que soy un mal padre. Yo veo y digo: ‘¿Hasta dónde puede llegar una mujer?’. Está difamando y acusando. Obviamente, todo eso es por interacción. Hay algo bueno de todo esto y es que a mí nunca me van a encontrar nada malo. A mí, por más que me escarben, he sido una buena persona. Se los juro por mi vida que no estoy mintiendo”.

Hasta el momento, ninguna otra persona se ha manifestado.

