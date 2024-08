Jhovanoty, conocido por su talento para imitar a figuras públicas tanto nacionales como internacionales, ha enfrentado críticas por su trabajo, siendo la más reciente de parte del popular Westcol, exnovio de Aída Victoria Merlano.

(Vea también: Jessi Uribe y Jhovanoty se sacaron los chiros en emisora radial e intercambiaron de ropa)

El creador de contenido se sintió ofendido al ser parodiado por el locutor de ‘El Kubo’, programa que dirige el comediante, en ‘La Kalle’.

La expareja de Merlano, le respondió con una serie de insultos, llamándolo: “rata” en un ‘stream’ (transmisiones en vivo o grabadas en una plataforma o servicio específico), que hizo con unos amigos, entre ellos Cris Valencia.

El conflicto entre el paisa y el humorista surgió cuando este entrevistó en su programa a Cris Valencia, un cantante emergente que es apoyado por Westcol. Durante la conversación, el expresentador de ‘Día a día’ aprovechó la oportunidad para imitarlo, comparándolo con el personaje ‘Kiko’ de la famosa serie ‘El Chavo del 8’, sin embargo, Valencia no estuvo de acuerdo con esa imitación.

Lee También

Aunque en el momento todo pareció ser en tono de broma, días después, el creador de contenido no tomó bien la imitación y, en una de sus transmisiones habituales, cuestionó a Valencia por permitir que se burlaran de él en esa emisora.

“Si usted hubiera tenido criterio, parce, usted no deja que se burlen de mí”. Valencia en su defensa dijo: “Estábamos con Jhovanoty”. De inmediato el creador de contenido, le contestó:

“No mencione a esa rata. Una vez, por allá en Palmas, cogimos a un periodista que me tiró mie.. y lo encendimos a coscorrones […]. Y a este lo veo… a ver si también se me va a burlar en la cara ¡Es que yo no soy ningún gue…!, ¿cómo así? […]. Ese mari.. no me puede imitar así porque yo sé que me tiene rabia”, expresó.