Westcol y Aída Victoria Merlano han sido tema de conversación luego de que el paisa aceptara que había cometido el error de haberle abierto la puerta a una mujer externa a la relación.

Han salido chats, Nataly Morales, la tercera implicada, habló sobre Westcol y dio importantes declaraciones, mientras que el creador de contenido hasta subió una foto de Merlano diciendo que la amaría por siempre.

Hasta donde se sabe, Aída Victoria Merlano no ha dado su brazo a torcer y dice que, por respeto y amor hacia ella misma, decidió terminar la relación. Por ahora tendrá que enfocarse en su recuperación, luego de su operación de implantes mamarios. Aunque después se conoció que lo buscó a las 3 de la mañana.

Sin embargo, el tema ha dado más de qué hablar. La astróloga de ‘Lo sé todo’ comentaque no es la primera vez que Westcol le hace esto a la barranquillera. Según dice la mujer, el paisa está enseñado a tener a dos mujeres al mismo tiempo, por lo que casi que desde el inicio de la relación Westcol le había abierto las puertas a diferentes personas.

Aída Victoria Merlano habló luego de que Westcol llorara en público

La barranquillera subió un video desde un carro y no podía contener las lágrimas de la tristeza que tenía. Mostró su cara roja y los ojos hinchados, evidencia de que no pasó una buena noche.

“Lo más difícil no es la ruptura, sino todo lo que pasa después de eso. ‘West’ es mi persona favorita en el mundo, es la persona con la que tenía un proyecto de vida. Obviamente, creo en las segundas oportunidades, pero esas cosas no pasan de un día para otro porque uno a veces necesita tiempo para procesar las cosas, a mí también me está doliendo, también estoy vuelta mierda”, afirmó la barranquillera.

“Yo, la mujer empoderada, que su prioridad es le trabajo, me volví a soñar con el hogar, la casa, el perro, los hijos. Estaba rota, la idea del amor me daba miedo y volví a creer y por el amor que siento es que me arde como me arde“, terminó de decir.

