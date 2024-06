Aída Victoria Merlano y Westcol tienen una historia de amor de tiempo. Tuvieron una relación a principio de 2023, pero pocos meses después terminaron porque él no era igual de especial ni le dedicaba el tiempo que ella necesitaba como mujer.

(Vea también: Yina Calderón, de nuevo contra Aída Victoria Merlano: “Cómo puede ser tan doble moral”)

Sin embargo, luego de varios acercamientos como amigos, la llama volvió a encenderse y terminaron nuevamente en una relación. Hasta el momento todo iba bien, según lo que mostraban en redes sociales.

Pero el 26 de julio la pareja terminó siendo tendencia por una supuesta mujer con la que Westcol le había sido infiel a Merlano. El paisa mostró la conversación completa y a pesar de que la conclusión de todo el problema fue que él no hizo nada físico con ella, sí había deslealtad de por medio.

Durante todo el día, Merlano se mantuvo alejada de las redes sociales, pero al otro día subió tres videos a sus redes sociales en los que confirmó que había decidido separarse de su novio.

“Es increíble que una persona se sienta orgullosa de un cacho que nunca fue, para aclarar el primer punto. Ella nunca se besó con ‘West’, nunca se acostaron, pero él sí cometió el error de darle entrada. Él está pagando las consecuencias de sus acciones“, afirmó Merlano.

(Vea también: Aída Victoria se hizo drástico cambio y en redes le reclaman por quitarse el cabello negro)

Según contó, se enteró porque habló con la tercera implicada por teléfono y se dio cuenta de que estaba diciendo cosas incongruentes y que no terminaban de cuadrar con la conversación que ella tenía en sus manos.

A pesar de que confirmó que no hubo besos ni infidelidad de cama, contó, con mucha tristeza, que tomaba la decisión de alejarse:

“Que la vieja es oportunista e interesada, obvio. Que quiere fama, obvio. Le escribió al mánager de ‘West’ a pedirle 15 millones de pesos para salir a decir que todo era mentira. Es hasta bruta, se puede ir presa por extorsión. Pero yo a ella no lo conozco. A él, si lo conozco, tengo una relación con él y quien me falló fue él. Yo lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él está el amor que siento por mí. Hay cosas que no estoy dispuesta a permitir. Ya no estamos juntos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.