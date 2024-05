Por: El Colombiano

Aida Victoria Merlano ha pasado por varios escándalos y líos legales debido a su participación en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, que llevó a que la influencer recibiera una condena de 13 años y ocho meses de prisión.

Aida se sinceró sobre la relación que tiene con su mamá, argumentando que no ha sido la mejor, pero que no se avergüenza de ella.

“Me duele mi mamá, esa es la verdad. Me duele que se avergüence de mí porque yo nunca me he avergonzado de ella”, dijo en sus redes sociales.

La defensa de la influencer, el abogado Miguel Ángel del Río, interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para pedir que sea absuelta como coautora del delito de uso de menores de edad por su participación en la fuga de su madre en 2019.

Añadió el defensor que en los videos donde se muestran la fuga de la excongresista en un consultorio odontológico en Bogotá, no hubo control de legalidad posterior ante un juez de control de garantías.

Aida Victoria también contó cómo se sintió tras el anuncio de su condena y los desafíos que enfrenta al despojarse de sus propiedades.

“Mi vida después de la condena evidentemente no volvió a ser la misma. Yo estaba viviendo en una casa increíble (…) al final con todo lo que pasó al desistir del contrato de arriendo con opción de compra, generó que esa casa se convirtiera en el sueño de otro que terminó comprándola”, dijo la influencer.

También dijo que entre sus bienes, puso en venta dos carros por los que trabajó durante algún tiempo en sus redes sociales.

“En lugar de interpretarlo como el momento en mi vida en que todo colapsaba y en el que perdí todo lo que alguna vez fue importante para mí, decidí interpretarlo como ese momento en el que estoy aprendiendo a vivir liviano”, aseguró.

“Pensé en mi peor escenario posible en el que si me iba presa, buscaría la forma de hacer un pódcast desde la cárcel, porque a donde iría mi vida tendría algún sentido”, dijo la influencer.

Aida dijo que cuando salió del país, pensó en volver para “enseñarles a sus seguidores que los problemas no se evaden, sino que se enfrentan y trascienden”.

