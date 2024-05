Por: Tu Barco News

El reconocido ‘influencer’ caleño Javier Cardona ha levantado una alarmante denuncia a través de sus redes sociales. Según lo relatado en sus historias de Instagram, Cardona está siendo amenazado por disidencias de las Farc.

Esta situación ha generado gran preocupación entre sus seguidores y la comunidad en general, que se solidarizan con el joven ‘influencer’ en estos momentos difíciles.

El ‘influencer’ Javier Cardona reveló que ha estado recibiendo amenazas de un grupo armado vinculado a las disidencias de las Farc. En una de sus historias escribió: “Me está amenazando la guerrilla de Colombia. Estoy recibiendo llamadas de este grupo armado donde me amenazan con atentar contra mi vida y la de mi familia si no me voy de la ciudad”.

La situación se tornó aún más inquietante cuando Javier hizo pública una grabación de una llamada telefónica que recibió, aparentemente, de uno de los insurgentes.

En la llamada, se escucha una voz amenazante que le dice que atentarán “en contra suya, en contra de su familia, y si es necesario, en contra de su bien común. Como vuelvo, le recalco y le repito: este comunicado es entablado y establecido por parte del frente de guerra ‘Jaime Martínez’, de las nuevas guerrillas activas de las Farc, ¿le queda claro el comunicado? ¿Tiene alguna pregunta qué hacer? ¿Tiene algo que decir? Adelante, yo también lo escucho, yo también le copio”.

La llamada finalizó abruptamente después de que Javier intentaba obtener más información sobre la identidad del interlocutor, quien se identificó como ‘Julián Guerrero’.

El impacto en Javier y su entorno

El impacto de estas amenazas ha sido devastador para Javier Cardona, quien expresó su miedo y confusión en sus redes sociales.

En un video dirigido a sus seguidores, el ‘influencer’ comentó: “Muchachos, no sé honestamente cómo empezar esto, no sé cómo contárselos, simplemente me pasó y se los voy a contar porque no entiendo, estoy asustado, y no sé a quién acudir“.

Según su relato, la llamada amenazante, hace unos días, le dio un ultimátum para abandonar Cali antes de las 8:00 de la noche, de lo contrario, su vida, la de su familia y sus bienes estarían en peligro.

Cardona investigó sobre la existencia del grupo y las amenazas recibidas, constatando que la información proporcionada por el supuesto insurgente tenía fundamentos reales, lo que incrementó su temor.

Aunque no se le pidió dinero, el hecho de recibir una amenaza tan directa y específica lo ha dejado en un estado de constante alerta. “Les soy honesto, ahí no sé uno a quién llama, todos estos días no he salido a la calle, no sé si me pueda pasar algo, no sé si sea verdad, no sé uno ahí qué hace, me dio miedo seguir saliendo en mis redes sociales”, confesó Javier.

