En redes sociales se han vuelto virales unas capturas de pantalla donde presunta ‘influencer’ mexicana quedo en evidencia, por cobrar 160.000 pesos mexicanos (más de 36’000.000 de pesos colombianos) por un video publicitario.

La’ influencer’ le habría escrito a la empresa de arquitectos, a quien le ofreció una grabación en sus redes sociales a cambio de una remodelación completa para el apartamento de sus padres.

“Te comento es una oferta porque te estoy cobrando aproximadamente 2 pesos por cada Follower que tengo” asegura la ‘influencer’, quien también afirma tener “100mil seguidores en Instagram y 90 mil en Tik Tok” dice la mujer en el chat

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, enfatizando en el precio tan exagerado y burlándose de dicha influencer, algunos de estos son:

“Yo tengo 16,800 suscriptores en OnlyFans ya Merito podré pedir algo así”, “yo tengo más de 350k en instagram y no me atrevería a eso por una sola mención!”, “qéue alma tan noble por ayudar a la arquitecta con un reel a cambio de una trabajo de 160 mil. No la merecemos”, “¡uy! qué oferton desquehacerada!!”

“Influencer” pide un una remodelación de $160,000 a cambio de “publicidad” en sus redes. 🤡 pic.twitter.com/yZTlx1HcW0 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) May 14, 2024

Hasta el momento no revelan el nombre de la Tiktoker, por ello varios en los comentarios también afirman:

“Deberían de poner el nombre de la muerta de hambre esa. Ja, ja, ja”, “si no ponen el nombre del ‘influencer’ no es creíble”

