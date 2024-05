Aída Victoria Merlano está esperando la decisión más importante de su vida. Luego de ser procesada por ayudar a su mamá en su escape en 2019, Merlano fue condenada a más de 13 años. Lo que aún no se sabe es si tendrá que cumplir su sentencia en la cárcel.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido compartió una foto en donde se ve una ecografía. Según relata, se trata de su pecho:

“¿Ustedes saben cuando uno dice: ‘Dale duro que eso no pasa nada’?, pues sí pasa algo. Se me rompió una prótesis y me toca operarme. ¿Será que me las pongo más grandes?”.

No contó que fue lo que pasó, pero no está asustada por la situación, sino que está pensando en hacer una pequeña modificación.

“Mis prótesis tenían garantía, así que no te preocupes, no te preocupes. Ahora lo que vamos a decidir es el tamaño”, afirmó Merlano.

Por lo visto, no se trata de algo grave, pero no suele ser común que dichas prótesis se rompan. Por registros en redes sociales, su operación en esta zona del cuerpo fue en 2020.

En la actualidad, Merlano está jugándose la última carta ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, buscando que se tumbe la condena de 13 años y ocho meses de prisión emitida en su contra, por lo que será uno de los momentos más importantes de su vida.

