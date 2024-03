Merlano no está pasando por el mejor momento. Fue condenada hace pocos días por ayudar a su madre en la fuga de 2019. No fue privada de su libertad, pero podría convertirse en una realidad en la que tendrá que cumplir 13 años de cárcel.

Como si fuera poco, las malas noticias no terminan. A través de sus redes sociales, compartió el pantallazo de su cuenta bancaria en la que no tenía un solo peso:

“El viernes me entró un pago de Facebook. Hoy el pago no aparecía en mi cuenta. Llamo al banco y me dicen que tengo un embargo de la Dian de Barranquilla. No recibí una sola notificación por una supuesta deuda que, llamando a mi contador, a todo mi equipo jurídico, me mandan la prueba de que yo he pagado absolutamente todo”.

No fue todo, la creadora de contenido dijo que le parecía un poco sospechoso todo lo que estaba pasando:

“Que me condenen el jueves y que hoy me embarguen por una deuda inexistente es solo una casualidad“, terminó por decir.

A pesar de todo lo malo que le está pasando últimamente, Merlano asegura que trata de mantener las esperanzas, ya que dice que ella no cometió ningún delito.

En forma graciosa, Merlano dijo que todo lo que estaba pasando era por el karma de un antepasado suyo que seguramente le había puesto los mismos clavos a Cristo.

